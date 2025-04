La defensa de Felicitas “Toretto” Alvite insisten con la prisión domiciliaria para la joven que chocó y mató a un motociclista

Los abogados del caso de Felicitas Alvite, más conocida como la Toretto, insisten en la prisión domiciliaria otorgada por la Justicia y presentaron un nuevo recurso en rechazo de las impugnaciones por parte de la familia de Walter Armand, a quien asesinó en la ciudad de La Plata en marzo del año pasado.

En diciembre de 2024, el Tribunal de Casación Penal ordenó que a Felicitas se le diera la prisión domiciliaria. En enero, la Cámara de Apelaciones aceptó ese pedido, pero una nueva apelación de la otra parte frenó este reclamo con el argumento de que la medida no estaba “firme”.

Para los abogados ya hay una decisión clara de Casación que no puede ser ignorada, y que la negativa de la Cámara a hacerla cumplir es un tecnicismo sin fundamento legal. “Es como decir que no se puede cumplir una orden porque falta un sello”, se menciona en el documento.

En el escrito que presentaron esta semana, los letrados señalan que mantener a Felicitas en una cárcel es inconstitucional y violento, porque todavía no hay una condena. “Está en estado de inocencia y lo que están haciendo es castigarla por adelantado”, explicaron a la agencia Noticias Argentinas.

Florencia Alvite, la "Toretto" de La Plata, tras su detención

También remarcan que la detención viola normas de la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos.

Por esa razón, pidieron formalmente que el caso vuelva a tratarse en el Tribunal de Casación y que se ordene que la joven cumpla el arresto domiciliario, como ya se había dispuesto hace meses.

La joven, de 21 años, se hizo hacía llamar “la Toretto”, en referencia al personaje principal de la serie de películas Rápidos y Furiosos.

Captura de un video que subió a TikTok Felicitas Alvite en el que se jactaba de manejar a alta velocidad Captura

Por el momento, Alvite está detenida en una alcaidía bonaerense, el mismo lugar donde se encuentran los jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

El expediente ya está elevado a juicio. Ella está imputada del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Impactante choque en La Plata

La madrugada del crimen

El 12 de abril pasado, a las 2, cuando conducía un VW Gol Trend de un amigo, Alvite cruzó la bocacalle de 13 y 532 con el semáforo en rojo y embistió a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció en el acto.

Según la acusación del fiscal Padovan, Alvite y la conductora de un Peugeot negro que iba a la zaga conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria “a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad”, eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

Toretta La Plata

“Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío, no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lo vi después, cuando ya había bajado, porque en ese momento yo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno. Empecé a caminar para donde estaba el hombre [la víctima] y lo vi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia ellos también y yo lo vi ahí tirado y como que gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto”, sostuvo la joven cuando fue indagada.

La secuencia de los hechos quedó registrada en filmaciones del sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

Walter Rubén Armand fue asesinado en el siniestro vial que provocó Felicitas Alvite en la noche del 12 de abril

LA NACION

Temas Inseguridad vial