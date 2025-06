La familia de la víctima de La Toretto denunció que reabrió sus redes sociales: “Volvió a su casa”

Apenas un mes después de que la Justicia le otorgara prisión domiciliaria a Felicitas Alvite, la joven de 21 años conocida como “La Toretto” que atropelló y mató a un motociclista en la ciudad de La Plata en medio de una picada, la familia de la víctima denunció que reabrió sus redes sociales.

“Felicitas Alvite volvió a su casa con su familia y amigos, cambió de look, abrió Instagram de vuelta, no tiene ni el mínimo de remordimiento", escribió la familia de Walter Armand en la cuenta @justiciaxwalter. En el posteo se puede ver una supuesta captura del nuevo perfil de la joven, en el que tiene fotos con otro color de pelo y de los viajes que realizó cuando aún estaba en libertad.

La joven, que se encuentra imputada por homicidio simple con dolo eventual y se enfrenta a una posible pena máxima de 25 años de cárcel, tiene un viejo perfil de la red social Instagram que permanece sin uso desde que se dio a conocer el caso. Esta nueva cuenta permaneció activa durante algunas horas, hasta que fue desactivada tras las fuertes críticas y acusaciones que recibió.

El supuesto nuevo perfil de La Toretto. Captura

“Mientras Walter está en un cementerio, su familia muerta en vida. No nos olvidemos nunca de esta cara; de Felicitas, asesina al volante, cruzando todos los semáforos en rojo, corriendo picadas. La Justicia es lenta pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, te vamos a recordar cada día de tu vida lo que hiciste, ¡¡asesina!!“, añadió en el posteo.

Recientemente, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata rechazó una queja presentada por la madre del motociclista ante la posibilidad de la acusada de tener el beneficio de la domiciliaria. La decisión fue tomada también en sintonía con lo dictaminado en enero pasado por la Sala III de la Cámara Penal, que actuó por mandato del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

El accidente que provocó La Toretto

El atropello fatal ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando Alvite cruzó la bocacalle de 13 y 532 con el semáforo en rojo y embistió a Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció en el acto.

Según la acusación del fiscal Padován, Alvite y la conductora de un Peugeot negro que iba a la zaga conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria “a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad”, eludían a otros vehículos detenidos sin importar poner en riesgo la vida de terceros. La secuencia de los hechos quedó registrada en filmaciones del sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

El momento en que Alvite fue detenida en La Plata.

Tras ser detenida, la joven declaró: “Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío, no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba, y como que me quedé muy shockeada no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lo vi después, cuando ya había bajado, porque en ese momento yo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura".

El juicio oral, que podría realizarse en el segundo semestre de 2025, definirá el grado de responsabilidad de Alvite en la muerte de Armand. Además, la defensa de la acusada optó por evitar la participación de un jurado popular, inclinándose por un debate técnico.