Misterioso caso en La Plata: encontraron muerto a un jubilado en su casa con heridas en la cabeza

Un jubilado de 79 años fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en Lisandro Olmos, La Plata, este miércoles, después de que uno de sus hijos denunciara ante la policía que había perdido comunicación con su padre. La víctima, identificada como Nicolás Vicente D’Angelo, fue hallada tendida en el suelo, boca arriba y con heridas en la cabeza y sangre en la cara, lo que abrió distintas hipótesis en la investigación.

Según informó el medio local 0221, el hijo del jubilado no lograba comunicarse con su padre desde hacia una semana y se preocupó al ver que su auto seguía en su casa, con lo cual radicó la denuncia y dio aviso a las autoridades de seguridad. De esta manera, los efectivos ingresaron a la propiedad ubicada en 42 y 159 luego de que otro familiar aportara una llave y encontraron a la víctima.

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) quedó a cargo del misterioso caso, del cual de momento se consiguieron escasas pistas. Por un lado se analiza la hipótesis de que un tercero haya intervenido, pero, por el otro, la casa se encontraba cerrada desde el interior. Otra interrogante que surgió es si los golpes de su cabeza fueron producidos por una caída.

El caso posee distintas interrogantes 0221

En tanto, el próximo paso de las autoridades será determinar el momento exacto de la muerte y descubrir los últimos movimientos de la víctima antes de su deceso. También se solicitaron las cámaras de seguridad y se buscan posibles testigos que puedan aportar información valiosa.

Un jubilado fue hallado atado de pies y manos, boca abajo y semidesnudo

Tal como consignó LA NACION, un hecho similar ocurrió a finales de 2024 en La Plata, cuando un jubilado de 87 años que vivía solo en una casa del barrio San Carlos fue encontrado sin vida atado de pies y manos, boca abajo y semidesnudo.

La escena fue descubierta por la hija de la víctima, quien, al no recibir respuesta a sus llamados, decidió ingresar al domicilio y encontró el cuerpo de su padre en la planta alta de la vivienda. Testigos presenciales indicaron que la mujer pidió ayuda a los gritos, lo que alertó a los vecinos.

En esa ocasión, las autoridades indicaron que no se detectaron signos de ingreso forzado en el domicilio ni faltantes de objetos de valor, lo que generó interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su muerte.