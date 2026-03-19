La fiscal del caso Esmeralda dio detalles del hallazgo de la menor y anticipó cómo seguirá la investigación

Tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la ciudad cordobesa de Cosquín durante toda la noche, Esmeralda Pereyra López, la niña de dos años que había desaparecido de su hogar, fue localizada esta mañana en un descampado cerca de su vivienda.

Según precisó la fiscal a cargo del caso, Silvana Pen, si bien la niña presenta un cuadro de estrés y pequeños raspones, los exámenes médicos preliminares confirmaron que se encuentra en buen estado general, mientras la Justicia mantiene bajo secreto de sumario diversas líneas de investigación.

“Estamos analizando todas las posibles líneas de investigación. Estamos trabajando con cámaras, antenas, estamos haciendo entrecruzamiento de datos con testigos. No hay ningún detenido ni sospechoso. No se encontró ninguna otra persona en el lugar del hallazgo de la nena”, explicó.

Apareció Esmeralda Pereyra López, la nene de dos años desaparecida en Cosquín Policía de Córdoba

Y especificó: “No hay sospecha de abuso sexual por el momento. Vamos a ir dando información a medida que vamos avanzando con la investigación”.

En ese sentido, la fiscal confirmó que una de las hipótesis apunta a un circo Pompín, en el predio Encanto Cosquín, que se encontraba instalado a 150 metros de la vivienda de la víctima y que se retiró del lugar poco después de la desaparición, lo que despertó las sospechas de los investigadores.

“Se hicieron allanamientos en el lugar donde estuvo el circo y en el que está ahora y se secuestraron los vehículos que estaban tramitándose. Es una línea de investigación que no está confirmada ni descartada”.

Asimismo, la fiscal brindó detalles sobre su hallazgo. Precisó que dos policías motorizados se cruzaron con la menor a “437 metros de su vivienda” y a “300 metros del río Cosquín” en una zona previamente rastrillada.

Las imágenes del operativo de búsqueda de Esmeralda, la niña de 2 años que desapareción en Cosquín. Policía de Córdoba

“Tuvimos cien efectivos por tandas abocados a eso, se utilizaron drones con detectores de calor para poder ubicarla. Toda la noche se la buscó de forma ininterrumpida. Hoy [por el jueves] a las 11, dos motorizados que estaban rastrillando, la encontraron. Gracias a Dios la encontramos”.

Respecto al estado de salud de Esmeralda, Pen indicó que la niña vestía el mismo body de color gris con el que había sido visto por última vez y que padecía de “estrés”. “No habla, dice palabras”, señaló. Y contó que permanece en observación en el Hospital Domingo Funes.

“La revisaron y los médicos dijeron que estaba en perfecto estado. Tiene pequeñas raspaduras en las piernas y en la ceja. Está en un estado de somnolencia, pero está en perfectas condiciones”, detalló.

El sitio donde fue hallada la niña de dos años

Los familiares habían denunciado la desaparición de Esmeralda en la tarde del miércoles, en momentos en que su madre preparaba el almuerzo en la casa. Se activó la Alerta Sofía, dispositivo que puso en guardia a todas las fuerzas intervinientes y por el que se dispuso el rastrillaje por la zona que, incluso, se extendió durante la noche.

“Pienso que se la llevaron. Es muy chiquita. No se va sola”, había indicado temprano la tía de la niña, Valeria, a LN+. La mujer contó que la búsqueda policial de Esmeralda se inició alrededor de las 18.

“Fue en un segundo, un descuido de un segundo. Soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie”, dijo por su parte Tania López, la madre de la niña, en diálogo con TN. “Estaba dentro de la casa por servirle la comida, la busqué y no la encontré. Salí y no la vi por ningún lado”, detalló la mujer de 24 años sobre el momento en que se dio cuenta de que Esmeralda no estaba.

Después relató que minutos antes la niña había estado jugando con su hermano de 6 años en la habitación de la abuela. “No presté atención a que la puerta del patio estaba abierta”, siguió y detalló que ese acceso de la vivienda da hacia el exterior.

Tania está convencida de que la niña no se fue sola de la casa: “Mi hija de la puerta para afuera no se va. Y no se va con ningún desconocido”. La mujer remarcó que al momento de la desaparición “ella estaba sin pañales y descalza”.