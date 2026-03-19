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Qué dijo el intendente de Cosquín sobre el hallazgo de Esmeralda y cuáles son las principales hipótesis que maneja

Raúl Cardinali dialogó con LN+ y dio precisiones acerca del operativo que se desplegó en las inmediaciones de la vivienda de la niña

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Mientras avanza la investigación, el fiscal general de Córdoba informó que la menor fue llevada a un hospital para ser sometida a una revisión, aunque en un primer momento estaba bien
Mientras avanza la investigación, el fiscal general de Córdoba informó que la menor fue llevada a un hospital para ser sometida a una revisión, aunque en un primer momento estaba bien Policía de Córdoba

Esmeralda Pereyra López, de 2 años, que fue intensamente buscada en la ciudad cordobesa de Cosquín, apareció minutos antes del mediodía en un descampado cerca de La Falda. En diálogo con LN+, Raúl Cardinali, intendente de Cosquín, brindó detalles sobre el amplio operativo de búsqueda que se desplegó en el lugar y reveló cuáles son las principales hipótesis.

“No se descarta nada”, afirmó tras indicar que la Fiscalía de Instrucción 2º de turno de esa localidad, a cargo de Silvana Pen, está adelante las instrucciones a seguir. “Mi preocupación es poner a disposición todo lo que necesiten en la investigación”, sumó el jefe comunal.

Busqueda desesperada en Cordoba de una nena de 2 anos
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