Alerta Sofía en Córdoba: buscan a una niña de 2 años que fue vista por última vez en Cosquín

Un amplio e intenso operativo de búsqueda se desplegó este miércoles por la tarde en la ciudad cordobesa de Cosquín para encontrar a Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años cuyo paradero se desconoce. Los familiares denuncian que notaron la ausencia de la menor cuando la madre estaba preparando el almuerzo en la casa. Se inició un operativo de búsqueda mediante la Alerta Sofía que se mantuvo durante la noche con rastrillajes.

La Fiscalía de Instrucción 2.º de turno de esa localidad, a cargo de Silvana Pen, solicitó a la comunidad cualquier tipo de información para dar con la menor que mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y vestía un body color gris la última vez que fue vista, alrededor de las 14.30, en su vivienda en el barrio San José Obrero, según pudo saber LA NACION.

Alerta Sofía: buscan a una niña de 2 años que fue vista por última vez en Cosquín. Policía de Córdoba

“Fue en un segundo, un descuido de un segundo. Soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie”, dijo Tania López, la madre de la niña, en diálogo con TN. “Estaba dentro de la casa por servirle la comida para que se sentaran a comer, la busqué y no la encontré. Salí afuera y no la vi por ningún lado”, detalló la mujer de 24 años sobre el momento en que se dio cuenta de que Esmeralda no estaba a la vista.

La madre relató que minutos antes la niña había estado jugando con su hermano de 6 años en la pieza de la abuela. “No presté atención a que la puerta del patio estaba abierta”, prosiguió. Detalló que ese acceso de la vivienda da hacia el exterior.

ALERTA SOFÍA



Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.



Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.



Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y… pic.twitter.com/8eSUyiVo25 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2026

Para Tania, la niña no se fue sola de la casa: “Mi hija de la puerta para afuera no se va. Y no se va con ningún desconocido”. La mujer remarcó que al momento de la desaparición “ella estaba sin pañales y descalza porque estaba conmigo”.

En las últimas horas, los medios locales se hicieron eco de los rumores de vecinos de la zona que hablan de que, hasta días atrás, había un circo en los alrededores que se retiró en la tarde de este miércoles. “Hay mucha gente que me está diciendo que mi hija está ahí”, contó la madre de la niña.

De acuerdo al operativo establecido por la Justicia y la Policía de Córdoba, la vivienda donde reside Esmeralda con su familia es el denominado “punto cero”, de donde parte la búsqueda. Trabajan para dar con la menor, entre otros, varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda y Tanti. La búsqueda se está llevando a cabo con rastrillajes terrestres con apoyo de unidades caninas y el uso de drones.

“No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda”, dijo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en su cuenta de X. El funcionario indicó, en declaraciones a TN, que se dispusieron controles en todas las rutas —en el caso de que la menor haya sido secuestrada en un rodado— y que en las últimas horas la fiscalía le tomó declaración a todos los familiares de Esmeralda. Además, ya se pusieron a disposición de la Justicia todas las cámaras de la zona. “No se descarta ninguna hipótesis”, agregó.

No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda.



Desde el primer momento estamos trabajando junto al @MinSeguridad_Ar al MPF de Córdoba, a las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba, al Ejército Argentino y Policía Federal.



Cualquier dato puede ser… pic.twitter.com/dbIjyzcsqa — Juan Pablo Quinteros (@QuinterosJP) March 19, 2026

¿Qué es la Alerta Sofía?

Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “alto riesgo inminente”.

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales.