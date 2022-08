La furia de una madre en medio de un robo: a escobazos, evitó que los ladrones se llevaran el auto con su hija adentro

Un impactante intento de robo ocurrió ayer a la noche en la localidad de San Justo, en el municipio de La Matanza. Tres generaciones de mujeres a merced de la delincuencia. Cuatro ladrones se abalanzaron sobre un auto estacionado frente a un local. Querían llevarse el vehículo, pero la conductora se resistía porque en el asiento de atrás estaba su nieta de 10 años. Salió la madre de la niña del comercio y no lo dudó: se enfrentó a los ladrones a palazos para defender a sus seres queridos.

Defendió a escobazos a dos víctimas de un robo

Eran las 22. Una mujer bajó a comprar a un negocio y su madre quedó al mando del vehículo, estacionado en la puerta. De repente, un grupo de delincuentes descendió rápidamente de otro auto para robarles. Los jóvenes abrían cada puerta de manera violenta y la abuela intentó emprender la huida, pero el ladrón que estaba en el vehículo con el que se habían movilizado dio marcha atrás para impedir su paso.

En medio del griterío, fue entonces que desde el comercio salió la mujer, madre e hija de las víctimas, para auxiliarlas. Primero, se acercó furiosa, según quedó grabado en una cámara de la zona, pero impotente porque sentía que no podía hacer nada volvió al local, tomó un palo de escoba y no lo dudó. Un golpe, otro más y otro más. Parecía no importarle más nada.

La mujer se volvió hacia la parte de atrás del rodado y sacó a su hija del asiento trasero. Luego, fue en búsqueda de su madre para que entonces ya estaba prácticamente tirada sobre la acera. Los ladrones huyeron con el vehículo y la mujer resguardó a su hija en el comercio.