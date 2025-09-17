Qué dijo el vecino acusado de arrastrar con su auto a un presunto delincuente

Diego, vecino de La Matanza y quien arrastró a un presunto ladrón con su camioneta Renault Duster en San Justo, relató su versión de los hechos, que ocurrieron el domingo en la intersección de las calles Montañeses y Charrúa, cuando, según su testimonio, el hombre intentó robar a su suegra. El vecino aseguró que solo lo arrastró por “una cuadra” y manifestó su frustración por la inseguridad en la zona.

El relato del vecino sobre el incidente en San Justo

Diego narró que vecinos lograron atrapar al presunto ladrón, ya que, según él, intentó robarle a su suegra. Luego, él y otros residentes de la zona lo ataron a su camioneta Renault y lo arrastraron hasta la intersección de Canadá y Charrúa.

Diego justificó su accionar: “Lo arrastré una cuadra nomás. No lo até yo solo. Fuimos varios. Estoy cansado de esta gente”. Además, afirmó que el presunto ladrón amenazó con volver a robar a su suegra. “Me decía que le iba a entrar [a robar] otra vez a mi suegra. Él es un rastrero de acá del barrio. Todos lo conocen”, insistió.

Diego, aún visiblemente nervioso, declaró a El Trece: “Lo agarramos en la calle Barral. Lo corrimos 15 cuadras con la camioneta”. Explicó que su suegra lo llamó “desesperada” diciendo: “Vení que me están robando, se quieren meter en mi casa”.

Habló el vecino que arrastró a un ladrón con la camioneta en San Justo

Diego detalló que su suegra está bajo tratamiento de diálisis, padece artrosis y aguarda una operación de cadera: “No le tuvo piedad. Mi suegra tiene pánico y se tuvo que ir [de su casa]”.

Según Diego, al llegar al lugar, el presunto ladrón intentó escapar. “Cuando lo vimos empezó a correr. Yo solo le pedía los papeles de la camioneta, que los había robado, y me gritaba que no me iba a devolver nada”, aseguró. Añadió que persiguió al sujeto con la ayuda de otros residentes para atraparlo.

Un hombre acusado de robarle a una mujer fue atado y arrastrado por vecinos en una camioneta

La versión policial

En diálogo con LA NACION, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informaron que personal policial identificó al hombre arrastrado, quien aseguró que no había robado nada y que todo se trató de una confusión.

Al llegar a la comisaría, los efectivos identificaron al hombre y constataron que presentaba “lesiones leves” producto del arrastre.

En su declaración, el acusado afirmó que los vecinos lo confundieron y creyeron que había cometido un ilícito. Declaró que por esta razón decidieron atarlo a un vehículo y arrastrarlo. “Se negó a aportar más datos y a ser asistido”, concluyeron fuentes policiales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.