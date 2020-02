La inseguridad dentro y fuera del Shopping Soleil Premium

Shopping Soleil Premium Outlet Crédito: (Google Maps)

"Esto parece una zona roja, casi no se puede andar solo caminando". Así describieron el estado actual de las inmediaciones del Soleil Premium Outlet vecinos y visitantes del shopping situado en San Isidro, en una recorrida de LA NACION a propósito del dramático robo a Sebastián Domínguez.

"Entran varias veces por día a robar a los locales, sobre todo mecheros y mecheras. En la zona y dentro del shopping es muy fuerte la inseguridad que hay", contó un empleado de una empresa de seguridad externa al establecimiento que trabaja en uno de los locales.

Trabajadores del centro comercial consultados por la nacion afirmaron que tratan de salir todos juntos al finalizar su horario laboral. "Estamos con veinte ojos, no sacamos el celular, llevamos todas nuestras pertenencias encima y tratamos de salir en manada", contó una empleada, que pidió reserva de su identidad para que su testimonio no ponga en riesgo su empleo.

Agregó: "Me da mucho miedo esto que pasó; no hay policía afuera del shopping y cuando lo hablamos con nuestros jefes nos dicen que no hay presupuesto para reforzar la seguridad de adentro".

Al centro comercial concurren muchas familias; ayer al mediodía, a la hora de la recorrida de LA NACION, había mucha gente comprando y almorzando en el patio de comidas. Todas las mesas estaban ocupadas; entre medio de ellas deambulaban personas que pedían alguna ayuda monetaria a los clientes.

Al menos tres vecinos afirmaron que hay en las inmediaciones muchos robos de vehículos y motos que luego son llevados al estacionamiento del shopping para "enfriarlos".

"A un amigo le robaron la camioneta afuera y la encontraron ahí adentro", aseguró Cristian, morador en la zona. Él mismo fue víctima de robos en el barrio, agregó.

Belén, vecina y cliente habitual del shopping, dijo que toma recaudos constantemente. "Nunca me pasó nada, pero sé que roban mucho; trato de venir siempre acompañada o de manejarme en auto", contó. Su novio trabaja en el centro comercial y le contó que a sus compañeras "les viven robando".

"Trabajé un tiempo en el shopping y me robaron muchas veces a la salida, es una zona roja total", comentó Cristian Quiroga.

Una cliente, que se identificó como Nora, contó que en los alrededores la inseguridad "es terrible", pero que dentro del shopping nunca le pasó nada.

Consultados por LA NACION, voceros de la firma IRSA, propietaria del Soleil Premium, prefirieron no hacer declaraciones al respecto.

Si bien el panorama es por lejos alentador, los vecinos aseguraron que están acostumbrados a cuidarse y tomar sus recaudos siempre que salen a la calle.