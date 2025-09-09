Marcelo Bielsa vuelve después de 14 años a Chile, donde no lo olvidan y le siguen agradeciendo

El estadio Nacional de Santiago tendrá este martes (20.30) su capacidad reducida en un 50 por ciento, a causa de la sanción de la Conmebol por cantos xenófobos durante el partido frente a la Argentina. Sin la limitación del aforo, la concurrencia igual será escasa para despedir a una selección de Chile que, en caso de una derrota frente a Uruguay, terminará última y completará su peor campaña desde que las eliminatorias se disputan en una sola zona de 10 países, sistema implementado a partir de la clasificación para el Mundial 1998.

El desencanto es total en Chile. A tal punto que uno de los pocos reconocimientos y aplausos de la noche tendrá un tinte nostálgico, ya que el destinatario será el director técnico rival, Marcelo Bielsa, que vuelve a ese país después de 14 años, cuando se despidió de la selección trasandina dejando un legado que todavía se recuerda y valora.

De vuelta a Chile, Marcelo pic.twitter.com/HkH6FUDFbt — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 8, 2025

El “Loco”, durante su gestión entre 2007 y 2011, no solo consiguió la clasificación al Mundial 2010, tras las ausencias de Chile en los dos mundiales anteriores, sino que hizo un trabajo de base que alumbró a la generación que luego conquistó las copas América 2015 y 2016, con Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi en cada título. Se asentaron jugadores como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Charles Aranguiz, Alexis Sánchez, Gary Medel, Humberto Suazo.

En el ambiente futbolístico de Chile suele señalarse que la transformación que consiguió Bielsa fue un “cambio de mentalidad”, desterró los complejos que condicionaban al equipo contra las potencias del continente. Con Bielsa en las eliminatorias, Chile venció 1-0 a una Argentina que tenía a Lionel Messi y Sergio Agüero; la derrota que le costó el puesto a Alfio Basile.

Bielsa, en el partido del último jueves, cuando Uruguay venció a Perú y aseguró la clasificación EITAN ABRAMOVICH - AFP

Nicolás Córdova, actual entrenador interino de Chile, con posibilidades de ser confirmado en 2026 tras su trabajo en las selecciones juveniles, expresó sobre la herencia de Bielsa: “Dejó muchas cosas que se pueden replicar. Creo que es alguien que aportó mucho al país después de un letargo bastante largo, y sobre todo nos hizo competir".

Bielsa definió su etapa en Chile “como un regalo de la vida”. Y agregó: “Fue una experiencia hermosa, por los jugadores, todos tipos bárbaros, y la relación que establecieron con su público. Me hubiera encantado seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron". Su desvinculación se debió a diferencias con algunos dirigentes de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile.

Citado por el diario La Tercera, Rafael Bielsa, exembajador en Chile, se refirió a la experiencia de su hermano: “Chile le dio más alegrías de las que esperaba, y muchas más de las que reclama habitualmente".

Uruguay viene de asegurar la clasificación al Mundial tras golear a Perú. Si le gana a Chile y Brasil no vence en la altura a Bolivia, el equipo charrúa terminará segundo, como escolta de la Argentina. Bielsa ya fue anticipando un balance de Uruguay en las eliminatorias, señalando el empate en Venezuela y la victoria de local en el descuento sobre Colombia como los dos momentos más trascendentes en el camino al Mundial 2026.

Bielsa y un momento de distensión en el entrenamiento de Uruguay, con Ronald Araujo detrás X @Uruguay

El Loco aun se considera en deuda con la Celeste: “Evaluando mi gestión, no logré que los jugadores, por su calidad, consiguieran mayores objetivos. Cuando un entrenador tiene buenos jugadores que lo acompañan aceptando lo que les propone y no consigue que el equipo produzca en proporción a la calidad de esas individualidades, la responsabilidad es del entrenador. He tenido jugadores generosos para acompañar este proyecto, por lo tanto, cuando las cosas no salieron, fueron por culpa del entrenador. Digo esto sabiendo que las conclusiones en el fútbol son provisionales, pueden cambiar de una semana a la otra. Cuando fuimos a Japón y Corea, yo estaba totalmente seguro de que la Argentina iba a ser campeón del mundo y no pasamos la primera rueda".

Fueron liberados del viaje a Chile los futbolistas Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri y el suspendido Mathías Olivera. Bielsa incluyó en la delegación al juvenil Pablo Alcoba, de 16 años. El mediocampista de Albion jugó el Sudamericano sub-17 y estuvo entre los sparrings la semana pasada. En la delantera reaparecerá Darwin Núñez.

Otros tiempos: Marcelo Bielsa, con el buzo de entrenador de Chile Archivo

En Chile, Córdova ya lleva adelante una renovación pensando en un plan cuatrienal para 2030. De los 29 convocados, 15 son Sub 23 y hay tres Sub 20 que el DT dirigirá en el Mundial de la categoría que empezará a fines de este mes, en Chile.

En la vereda del hotel donde se hospeda la delegación de Uruguay, hinchas chilenos desplegaron una bandera con la imagen de Bielsa sobre el fondo de la bandera nacional. Y hay quienes creen que en el estadio reaparecerá la bandera con una frase dedicada hace 14 años: “Marcelo Bielsa, Chile le agradece”.