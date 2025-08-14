Quién es Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis” y cuñado de “El Mencho”, extraditado por México a EE.UU.

El martes 12 de agosto, el gobierno de Claudia Sheinbaum en México envió a 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil a Estados Unidos como parte de un acuerdo entre ambos países. Uno de ellos fue Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, líder del grupo criminal conocido como “Los Cuinis” y cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”.

Quién es “El Cuini”, el narco mexicano que fue entregado a Estados Unidos

Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, fue uno de los 26 convictos detenidos en México que fueron extraditados para ser juzgados por los crímenes que cometieron en Estados Unidos, como reportó AP News.

La Procuraduría General de la República (PGR) de México anunció la captura de "El Cuini" en 2015 (X/@FGR_AIC)

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), González Valencia es el líder de “Los Cuinis”, un cartel que financió la fundación y el crecimiento del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según BBC, el CJNG es una de las organizaciones más violentas y con mayor presencia en el país. El máximo líder del CJNG es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. “El Mencho” es uno de los hombres más buscados actualmente en México.

Las autoridades estadounidenses declararon que “Los Cuinis” es uno de los carteles de drogas más grandes de México. Este grupo es responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína que llegan a Estados Unidos desde América del Sur.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) arrestó a González Valencia el 28 de febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, como reportó Excélsior.

La captura se dio después de que una indagación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) identificara a “El Cuini” como el principal operador financiero del CJNG.

De acuerdo con La Jornada, González Valencia consiguió múltiples amparos que impidieron su extradición a Estados Unidos. La defensa de “El Cuini” argumentó que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos delitos.

Qué relación tiene “El Cuini” con “El Mencho”

La conexión entre González Valencia y Oseguera Cervantes no se reduce a sus posiciones en el CJNG. Según el reporte del DOJ, los dos narcotraficantes son cuñados: “El Mencho” estuvo casado con Rosalinda González Valencia, alias “La Jefa”, hermana de “El Cuini”.

La recompensa que ofrece la DEA por información sobre "El Mencho" pasó de US$10 millones a US$15 millones (Drug Enforcement Administration)

Rosalinda González Valencia enfrentó a cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada en 2018, según El Financiero.

El diciembre de 2023, “La Jefa” fue sentenciada a cinco años en prisión por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. González Valencia terminó su sentencia antes de tiempo por su buena conducta y fue liberada el 27 de febrero de 2025.

Debido a estos lazos, el DOJ considera que existe una fuerte alianza entre el CJNG y “Los Cuinis”. El CJNG está acusado de traficar cientos de toneladas de drogas, como cocaína, fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos, así como a otras partes del mundo.

La Administración de Control de Drogas​ de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de hasta US$15 millones a cambio de información que dé con el paradero de “El Mencho”, quien actualmente está prófugo.

Quiénes fueron los reos que México entregó a EE.UU.

El grupo de 26 convictos que llegaron a Estados Unidos desde México el 12 de agosto estaba compuesto por hombres que cometieron una variedad de delitos.

Al anunciar las extradiciones en redes sociales, la DEA destacó la llegada de "El Cuini" a EE.UU. (X/@DEAHQ)

Entre los crímenes se encontraban: tráfico de drogas, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un ayudante del sheriff, entre otros.

De acuerdo con el DOJ, los reos podrían recibir sentencias de 45 años en prisión hasta cadena perpetua. La lista completa con los nombres de los detenidos es la siguiente: