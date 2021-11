La madre del futbolista baleado denunció “gatillo fácil” y afirmó que le “destrozaron la vida”

La mamá de Lucas González, el joven futbolista que fue baleado en la cabeza ayer en el barrio porteño de Barracas en el marco de una persecución policial, contó que su hijo se encuentra en grave estado y denunció un caso de “gatillo fácil” por parte de las fuerzas de seguridad porteñas. En declaraciones radiales, buscó echar luz sobre el confuso episodio en el que además otros tres jóvenes fueron detenidos y afirmó: “Me destrozaron la vida y lo único que quiero es que esto no quede en la nada”.

La mujer, identificada como Cinthia López, habló sobre las circunstancias en que se desató la persecución entre la Policía de la Ciudad y los jóvenes. En diálogo con Radio Con Vos, sostuvo: “Lucas salía de entrenar del Club Barracas con sus compañeros. Ellos fueron a probarse, porque en el club estaban buscando chicos de la categoría de él y entonces fue con sus amigos del barrio de Florencio Varela. Cuando salieron de entrenar, pararon a comprar un jugo. Según nos dijo la señora del kiosco, se los veía bien, contentos y estaban escuchando música”.

Y siguió: “En el trayecto en el que volvían a sus casas [a bordo de un Volkswagen Suran color azul], por lo que sabemos frenó un auto supuestamente con cuatro policías arriba. Ellos no lo sabían y, por lo que nos contó el papá de uno de los chicos, ellos pensaron que los iban a asaltar. Entonces, aceleraron y en ese trayecto les dispararon, le dispararon a mi hijo”.

Lucas González, el joven de 17 años baleado en la cabeza Twitter

Al ser consultada sobre el estado de salud del adolescente, que fue diagnosticado con muerte cerebral, dijo con la voz quebrada: “Lucas está mal. El daño es irreversible. Los médicos ya no pueden hacer más nada y está en manos de Dios. Lo único que me lo puede salvar es un milagro”. Además, lo describió como “una criatura que todos los días se levanta temprano para ir a entrenar, vuelve, se duerme una siesta y a la tarde se va a la escuela”.

“La verdad es que me destrozaron la vida y yo lo único que quiero es que esto no quede en la nada. Que los que hicieron esto la paguen. Y le pido a Dios que me lo deje. Tiene 17 años y toda una vida por delante”, continuó Cinthia y concluyó: “Solo Lucas resultó herido. A los otros chicos hasta anoche los tenían demorados. Esto no tiene que quedar en la nada, porque esto fue gatillo fácil”.

Versiones cruzadas

Según pudo saber LA NACION, los agentes con los que el grupo de jóvenes tuvo contacto efectivamente estaban vestidos de civil y se desplazaban a bordo de un auto “no identificable” [un Nissan Tiida color champagne], es decir que no era un patrullero. En circunstancias que se investigan, la brigada intentó detener la marcha de la Suran en la que viajaban el futbolista y sus amigos, quienes habrían embestido la puerta del móvil y escaparon. Sin embargo, otra versión sostiene que esto no sucedió así y que si bien hubo un choque durante la persecución, este se produjo posteriormente entre un patrullero y el auto en el que se movilizaban los efectivos de civil. También sostiene que los jóvenes escaparon cuando se les pidió que se identificaran, algo que fue rechazado por la familia.

Los agentes involucrados se desplazaban en un Nissan Tiida color champagne Daniel Dabove / Télam

Las versiones sí coinciden en que durante la persecución se produjeron varios disparos. Luego, el auto con los cuatro jóvenes a bordo fue detenido en las cercanías de Alvarado y Pedriel, donde se aprehendió a dos de sus ocupantes mientras que uno escapó. Asimismo, se constató la presencia de un cuarto adolescente, Lucas, con un disparo en la cabeza. Ante esta situación, se requirió la presencia del SAME, que asistió al futbolista y a un agente lesionado por el choque.

El caso recayó en el Juzgado de Menores 4, a cargo del juez Alejandro Cilleruelo, quien separó a la Policía de la Ciudad de los peritajes y ordenó que todos los trabajos forenses fueran realizados por la Policía Científica de la Policía Federal Argentina (PFA). En ese contexto se secuestró una réplica de plástico de un revólver, el cual se encontraba en el asiento izquierdo trasero de la Suran. En tanto, se informó que el adolescente que se había fugado de la escena se presentó más tarde ante las autoridades junto a su madre y también quedó detenido.

La Ciudad apartó a los policías involucrados

Mientras se desarrolla la investigación judicial, fuentes de Seguridad porteñas confirmaron a este medio la apertura de un sumario administrativo a los policías que participaron del procedimiento. Además, el personal fue apartado preventivamente de tareas operativas, es decir no están en la calle. “Una vez que la Justicia se expida, internamente se tomará una decisión final”, remarcaron.