“La madre y su pareja lo asesinaron”, dijo el abogado del padre del chico de cuatro años

La muerte de Ángel López, de apenas cuatro años, reveló una compleja trama familiar, con cruces de acusaciones y denuncias por maltrato que dan contexto al fallecimiento del menor en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. La autopsia detectó golpes en el cerebro que habían sido propinados entre diez y doce días antes del deceso -el chico agonizó dos días internado-, pero la Justicia no tiene, por el momento, evidencias para sostener la teoría de un homicidio. Pero para el padre del niño, Luis López, su exesposa es culpable de la muerte. Su abogado, Roberto Castillo, fue directo: “La madre y su pareja lo asesinaron”.

Así lo expresó ayer el letrado que representa a López en la causa que por ahora tiene por delante una “muerte dudosa”, pero con mensajes públicos de los fiscales a cargo del expediente dirigidos a señalar que la madre del chico, Mariela Altamirano, es la principal sospechosa y que ella y su pareja están bajo seguimiento policial mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia.

En declaraciones consignadas por la agencia NA, el abogado aseveró que a su criterio el expediente debería ser calificado como “homicidio agravado”.

El abogado que representa al padre de Ángel en la causa que investiga la muerte del chico aseguró, en tanto, que ese hombre había perdido la custodia del menor hace cinco meses y que desde ese momento no tuvo contacto. “A mí se me convoca para investigar el asesinato de Ángel López, no para hablar de si el padre fue bueno o malo en sus relaciones”, afirmó en declaraciones al medio ADN Sur.

Es que fuentes que están al tanto de los pormenores de esta causa confirmaron a LA NACION que antes de esa decisión del juez de Familia Pablo López de dar la tenencia del niño a su madre, que poco antes había regresado a Comodoro Rivadavia luego de un prolongado tiempo en Córdoba, se había presentado una denuncia por violencia intrafamiliar contra el padre de Ángel. Ese testimonio judicial no fue expresado por la exesposa de López, sino por su actual pareja, que aseguró ser víctima de agresiones al igual que el pequeño ahora fallecido. Esa causa no prosperó al no seguir el proceso la denunciante.

Ese antecedente no pondría, de todas maneras, en el radar judicial al padre del chico, ya que las lesiones detectadas fueron producidas en un período no mayor a las dos semanas, tiempo en el que López no habría tenido contacto con su hijo.

La madre del menor, en tanto, tendría un antecedente de maltrato, pero no habría sido Ángel la víctima, sino con otro hijo que habría tenido en una relación anterior y que viviría con su padre en Misiones. Esa mujer, en tanto, denunció en estos días que se separó del padre de Ángel porque sufría golpes en un ambiente dominado por el consumo de alcohol y drogas.

Esa intervención judicial que entregó la ciustodia del menor a la madre y la posterior muerte del niño emparentan en principio el caso con el homicidio de Lucio Dupuy, el chico de 5 años asesinado a golpes en Santa Rosa el 26 de noviembre de 2021. Por el crimen recibieron la pena de prisión perpetua la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti y, su pareja, Abigail Páez. En un posterior juicio político, resultó absuelta la jueza de familia Ana Clara Pérez Ballester, que había sido cuestionada por entregar la custodia del menor a la madre, que sostenía un enfrentamiento con su exesposo.

En este caso que conmovió nuevamente a la sociedad -anteanoche se realizó una nutrida marcha en Comodoro Rivadavia en pedido de justicia- aún no está en claro la mecánica de la muerte. Así lo expresó el fiscal Facundo Oribones en una conferencia de prensa brindada junto a su colega Cristian Olazábal. “No tenemos una evidencia firme que nos permita sostener que fue [la muerte de Ángel] una acción que fue ejecutada de forma deliberada”, dijo el jefe regional de los fiscales. Por el momento, la causa tiene más dudas que certezas.

Los investigadores esperan los resultados finales de la autopsia para tomar decisiones en el expediente que no tiene imputados más allá de las sospechas sobre la madre del menor y su actual pareja.