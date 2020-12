Benjampin, el nene de tres año muerto de un tiro en el pecho en González Catán

Cuatro jóvenes, entre ellos dos adolescentes de 16 y 17 años con antecedentes por robo automotor, fueron detenidos en las últimas horas, acusados de haber participado del crimen de un niño de tres años en la localidad bonaerense de González Catán. La víctima murió el sábado de un disparo en el pecho en lo que habría sido un ataque contra su tío.

"Tiraron a matar", aseguró esta mañana Melina, la mamá de Benjamín Iñigo, al recordar el episodio en el que fue asesinado su hijo. "Le dije a mi marido 'uh, están robando'. Lo primero que hicimos fue cerrar la puerta y no me di cuenta de que mi hijo había quedado atrás. Ahí es donde ellos disparan (...) hay dos tiros que no salieron porque si no tendríamos otra víctima", agregó la mujer. "Tengo una nena de dos años que me pregunta por el hermano y no tengo nada que decirle", continuó Melina, entre lágrimas.

Las aprehensiones fueron concretadas entre anoche y esta madrugada tras una serie de allanamientos realizados por personal de la comisaría 2ª de González Catán y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza. Entre los apresados hay dos menores de edad de 16 y 17 años y los investigadores creen que entre ellos estaría el presunto autor material del disparo que mató a Benjamín Iñigo.

"En un principio se indicó que el adolescente de 16 era el autor de los disparos, pero eso no está tan claro porque otros testigos mencionan a otro de los detenidos. Hay que esperar los peritajes y los testimonios", indicó a la agencia de noticias Télam una fuente con acceso a la investigación.

Los otros dos aprehendidos fueron identificados como Héctor Jesús Santiago Villalba, de 19 años, alias "Papu", a quien se le secuestró en su domicilio una pistola marca "Browning" calibre 9 milímetros, y Matías Nicolás Barrera, alias "Achi", de 25. En otro de los domicilios allanados se secuestraron municiones de calibre 22 largo, el mismo que el de las tres vainas servidas recolectadas por los peritos en la escena del crimen.

"Yo misma los voy a matar. Son de acá del barrio, viven a siete cuadras", agregó la mamá del niño, en referencia a los detenidos, quienes, aseguró, "roban a los vecinos" y luego "suben fotos con armas y la plata que le sacan a los trabajadores" porque "saben que entran y salen".

"La autopsia del niño se hará hoy y ahí podremos saber si el disparo que le ocasionó la muerte es de un calibre grande como el 9 milímetros o chico como el 22", señaló una de las fuentes consultadas. La mayoría de los imputados cuenta con antecedentes y, al parecer, antes del crimen de Benjamín el grupo venía de cometer otros robos, entre ellos el del auto con el que llegaron a la calle Larraya al 4900, donde ocurrió el homicidio.

Al haber menores de edad implicados, la causa, que inicialmente la investigó el fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza, pasó a manos de su colega de la UFI del Joven 2 de La Matanza, Emilio Spatafora, quien encabezó los últimos allanamientos. Voceros judiciales indicaron que el fiscal podría indagar a los acusados recién mañana, cuando estén la autopsia y otros peritajes.

El asesinato de Benjamín

El crimen del pequeño Benjamín ocurrió el sábado, minutos antes de la medianoche, en una vivienda ubicada en la calle Larraya al 4900, esquina Colegiales, en el municipio de La Matanza. Al lugar arribó un Ford Focus gris del que bajaron dos delincuentes armados para asaltar a un motociclista que estaba en un kiosco. La víctima del robo se llamaba Cristian Iñigo, de 20 años.

Una vez que los ladrones le sustrajeron el teléfono celular, hubo un cruce de insultos - al parecer, víctima y victimarios habían tenido un entredicho con anterioridad - y los malhechores comenzaron a dispararle al joven, que luego se supo era el tío de Benjamín. El niño, que estaba en el lugar, recibió un tiro en el tórax por lo que fue derivado de urgencia a la Clínica Figueroa Paredes, pero murió producto de la herida.

La abuela del niño también resultó herida. Josefa Monserrat, de 61 años, debió ser asistida por un disparo en una de las piernas, aunque se encuentra fuera de peligro.

Si bien el robo al motociclista existió, los investigadores intentan determinar si el ataque estuvo también relacionado con una venganza hacia el tío de Benjamín. Es que el hombre de 20 años reconoció que el pasado jueves 24, previo a la Navidad, tuvo un entredicho con tres jóvenes que pasaron en moto cuando él se encontraba con unos amigos tomando algo en la vereda. El joven aseguró que llegó a escuchar que "esto no iba a quedar así" y que los agresores "volverían por venganza".

