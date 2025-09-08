La Matanza: mataron de tres balazos a un adolescente de 17 años que quiso defender de un robo a su madre

La inseguridad volvió a golpear en el conurbano bonaerense. Un adolescente de 17 años, Dilan Joel Insfrán, fue asesinado de tres balazos cuando quiso defender a su madre de un intento de robo en la puerta de su casa de González Catán, en el partido de La Matanza.

El homicidio ocurrió anteayer a la tarde cuando Alicia Ojeda, de 53 años, estaba por ingresar a su casa con su camioneta Toyota Hilux y fue sorprendida por cuatro delincuentes, uno de ellos de tan solo 15 años.

“Se llevaron a un pibe que solo quiso salvar a su mamá”, sostuvo un vecino, según publicó el medio local Inforbano.

Ojeda y su hijo fueron interceptados a las 18.35 por los delincuentes que quisieron robar la camioneta. Insfrán intentó defender a su madre y fue baleado. El adolescente recibió tres balazos: dos a la altura de una de sus axilas y el restante en el cuello.

Homicidio en La Matanza: las imágenes de las cámaras de seguridad

El menor fue trasladada de urgencia al hospital Simplemente Evita de La Matanza, donde llegó sin vida , y los delincuentes escaparon sin robar nada.

Los momentos previos y posteriores al intento de robo y homicidio quedaron registrados por cámaras de seguridad instaladas en casas de vecinos de las víctimas.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Fuero Penal Juvenil de La Matanza y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local de la policía bonaerense, quienes se entrevistaron en el hospital con la madre de la víctima.

Ojeda, a pesar de su conmoción, le relató a los detectives policiales lo que recordaba de la secuencia del ataque, ocurrido cuando llegaban a su casa del barrio Villa Dorrego, en González Catán.

“ Se logró la identificación de los supuestos autores del intento de robo y se determinó que eran todos del asentamiento Los Ceibos . Se hizo un allanamiento y se detuvo a un adolescente de 15 años que está sindicado como el autor material de los disparos que terminaron con la vida de Insfrán”, dijeron fuentes policiales.

Los padres de otros de los ladrones se comunicaron con personal de la policía bonaerense y mostraron predisposición para que su hijo se presentara ante la Justicia.

El padre de uno de los sospechosos les avisó a los detectives policiales dónde podía estar su hijo. Se pactó un encuentro y el joven, de 18 años y conocido por el apodo de Paraguayo, quedó detenido.a

Ahora los investigadores intentan dar con un tercer delincuente que fue identificado y se encuentra prófugo.

Las filmaciones analizadas por detectives judiciales y policiales muestran que fueron cuatro los delincuentes que participaron del intento de robo y homicidio. El último integrante de la banda aún no logró ser identificado, ni detenido.