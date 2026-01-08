Entre Ríos: falleció la joven que estaba internada tras las muertes de su madre y sus hermanas en un choque

Este miércoles, en un hospital de la ciudad de Paraná, falleció una joven de 17 años, la única sobreviviente de un accidente vial ocurrido en la madrugada del lunes en la ruta nacional 14, en Entre Ríos. Ese día, la adolescente fue la única rescatada con vida luego de que el auto en el que viajaba con su madre, sus dos hermanas, una de ellas su melliza, y su tío chocara, se prendiera fuego contra el guardarraíl y provocara el deceso de sus familiares.

Astrid Raquel Martínez, tal como fue identificada la menor que murió el miércoles al mediodía, estuvo 48 horas internada en muy grave estado, pero, según informó el diario local Uno, no logró superar las graves quemaduras sufridas en el accidente ocurrido en la ruta 14 a pocos metros del acceso a Chajarí.

Esta noticia ahondó más el dolor de los allegados de esa familia oriunda de la ciudad rionegrina de General Roca que había partido desde su lugar de residencia para disfrutar de las vacaciones en Misiones, donde vivía el tío de las jóvenes. Por motivos que aún se desconocen, a poco de llegar a la altura de Chajarí, la Volkswagen Suran en la que se trasladaban volcó, chocó contra el guardarraíl y quedó envuelta en fuego.

Falleció en Entre Ríos la única sobreviviente del accidente en el que habían muerto su madre, sus dos hermanas y su tío. captura de redes

Cuando los Bomberos Voluntarios de la zona llegaron al lugar hallaron dentro del vehículo los cuerpos calcinados de Nora del Carmen Techeira, de 44 años y madre de Astrid; sus hijas Gabriela Liz Martínez, 20, y Omaira Ruth Martínez, 17; y el tío de las jóvenes, David Techeira, 30.

Astrid, melliza de Omaira, fue la única que logró salir del rodado, aunque sí fue alcanzada por las llamas en el 95% del cuerpo. La víctima fue trasladada de inmediato primero al Hospital Santa Rosa y luego a Paraná, donde permaneció en coma y con respirador artificial hasta que, finalmente, murió.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Federación de Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) había expresado su “profunda preocupación por el estado cada vez más crítico de las rutas” en Entre Ríos.