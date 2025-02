La muerte de Kim. El cuñado de uno de los asesinos pidió perdón a la familia de la niña y avaló la “pena de muerte”

La muerte de Kim Gómez conmovió a los vecinos platenses y, en medio del dolor, el cuñado de uno de los asesinos le pidió disculpas a la familia de la niña de 7 años y se mostró a favor de la pena de muerte en casos tan crueles como el ocurrido anoche en la zona de Altos de San Lorenzo.

En una entrevista con radio Mitre, Franco Chamorro, pareja de la hermana del joven de 17 años detenido por el crimen, le pidió perdón a la familia de la víctima y sumó: “Somos personas que laburamos, nos levantamos temprano ir a para laburar. Nos ganamos el peso día a día y yo creo que con plata limpia uno tiene un futuro. Yo soy albañil y mi señora tiene la ferretería . Le pedimos al fiscal que no lo deje libre, que cumpla lo que tenga que cumplir, que lo sancione, que paguen lo que tengan que pagar”.

Chamorro, conmovido, sumó: “Imagínese tiene una sobrina de 5 años [mi cuñado], ¿pensó en ella cuando hizo lo que hizo? No. Con lo que hizo sin necesidad, el padre le da todo. Nunca le hizo faltar nada y así la pagó. El padre fue el que lo entregó. Nunca le dieron malos consejos, malos hábitos. Si eligió el camino que eligió yo creo que fue por la junta. Mi pareja siempre lo aconsejaba“.

Sobre el asesino, agregó: “Trabajaba con el padre en la ferretería cada tanto. Lo que hicieron no tiene perdón de Dios y hay que pensar en esa familia que se quedó sin su hija. Si tienen que pagar y morirse en la cárcel que se mueran”.

Luego, se dirigió a la fiscal a cargo de la causa y le pidió “que se cumpla la ley que se tenga que cumplir y que no lo larguen porque a esa familia nadie le va a devolver la criatura que le arrebataron”.

También avaló la baja de la edad de imputabilidad que promueve el Gobierno de Javier Milei: "Estoy muy de acuerdo, no me gustaría que me pase eso. La mayoría de los pibes del barrio está robando, de 14 para arriba. Aprovechan que salen enseguida".

Un crimen brutal

Eran las 20. La mujer había frenado su Fiat Palio por un semáforo en rojo cuando, a punto de pistola, dos ladrones la bajaron por la fuerza del vehículo. Uno de los delincuentes, de 17 años, se puso al volante. Su cómplice, de 14, se sentó en el asiento del acompañante. En la parte trasera estaba Kim, una niña de siete años, hija de la dueña del coche y víctima del robo.

En medio de la huida, a más de 100 kilómetros por hora, el menor de los asaltantes quiso tirar por la ventanilla a la niña. Pero Kim quedó enganchada del cinturón de seguridad y terminó colgada con medio cuerpo afuera del auto. Su cabeza golpeó contra el asfalto, lo que le habría provocado un traumatismo grave de cráneo y la muerte. Luego fue arrastrada varias cuadras, en una escena espantosa. Así lo pudo reconstruir LA NACION de calificadas fuentes judiciales.

Todo sucedió anoche en Altos de San Lorenzo, en el partido de La Plata. El raid de los delincuentes, que se extendió casi dos kilómetros, terminó cuando chocaron contra una columna. Tras huir, fueron detenidos por personal de la policía bonaerense.

“Si bien todavía falta que se realice la operación de autopsia, los primeros informes sostienen que la niña sufrió un grave traumatismo de cráneo. Un testigo declaró que vio a uno de los ladrones, que se trataría del adolescente de 14 años, intentando sacar por la ventanilla trasera a la niña , pero quedó enganchada con el cinturón de seguridad y, parte de su cuerpo quedó colgado. Su cabeza golpeó contra el asfalto. La víctima fue arrastrada varias cuadras”, explicaron las fuentes consultadas.

La fiscal del fuero penal juvenil de La Plata, Carmen Ibarra solicitó que se convierta en detención firme la inicial aprehensión del adolescente de 17 años que hace menos de un mes ya había sido arrestado por otro atraco similar. Quedó imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo. En las próximas horas la Justicia definirá los pasos a seguir en cuanto al delincuente de 14 que, según la legislación vigente, es inimputable.

