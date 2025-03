La pista del cajero automático reaviva las esperanzas de encontrar sano al joven que desapareció en Villa La Angostura

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Continúa la búsqueda de Matías Ezequiel Vergara, un hombre de 28 años oriundo de Neuquén capital que desapareció hace 10 días en Villa La Angostura. Si bien las autoridades realizaron diversos rastrillajes en senderos de montaña, la familia cree que el joven no está en la localidad neuquina en la que residía desde hace un año.

Vergara fue visto por última vez el viernes de la semana pasado en Villa La Angostura. Su madre, Patricia Ribera, es la que mantuvo la última interacción con el joven y fue quien hizo la denuncia policial. Días antes de su desaparición, el hombre había discutido con su pareja, que dijo haberlo visto por última vez el jueves 20, un día antes de su desaparición.

La madre contó que el viernes 21 envió un mensaje al grupo de WhatsApp que tiene con sus tres hijos deseándoles un feliz otoño. El muchacho fue el primero en reaccionar al mensaje, aunque a partir de allí ya no tuvo ninguna comunicación con su familia. Su tío, que también vive en Villa La Angostura, fue hasta la cabaña que alquilaba Matías y encontró un mensaje frente a la puerta: “Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo”.

Su madre reconoció las palabras de su hijo, que siempre escribe “enviando luz, sanación y amor”. Lejos de pensar en un posible suicidio, la familia de Vergara cree que podría haberse alejado. “El mensaje puede significar que quiere cambiar”, sostuvo Ribera.

En tanto, el padre, Alejandro Vergara, dijo: “Estábamos muy preocupados, pero creemos, o al menos yo creo, que Matías no está en Villa La Angostura”. Según se supo, el día de su desaparición a la tarde, el hombre de 28 años entró en un cajero y realizó una extracción de dinero. Así lo confirmaron las cámaras de la entidad bancaria. Luego, Vergara se tomó un taxi. Los investigadores intentan por estas horas encontrar al taxista que lo trasladó.

“Me dio tranquilidad saber que había retirado dinero”, expresó la madre del joven. Lo mismo siente el padre: “Estamos tranquilos en el sentido de que, si una persona se quiere quitar la vida, no necesita dinero”.

En ese sentido, los familiares de Matías piden ayuda para difundir la búsqueda a todo el país. Una de sus hermanas aseguró que en la terminal de buses de Villa La Angostura no se vendió ningún pasaje a su nombre, por lo que piensan que Vergara podría haber hecho dedo para viajar.

En tanto, como era habitual que Vergara realizara caminatas por la montaña, los equipos que participan de la búsqueda recorrieron los senderos del Cerro Belvedere y la Cascada Inacayal, donde también se realizaron sobrevuelos de drones. También se inspeccionó el Cerro Bayo, donde se pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Está previsto que se sumen rescatistas de Bariloche y Junín de los Andes a las tareas de búsqueda.

“Confiamos plenamente en Dios, que él está en control de su vida, cuidándolo y protegiéndolo en todo momento. Y pronto nos volveremos a ver”, escribió el padre del muchacho desaparecido en su cuenta de Facebook.

Una de sus hermanas, Denise, escribió el jueves: “Otro día más en el que continúa y se acrecienta la fe de encontrarte pronto, bro. Te extrañamos mucho y ansiamos verte sano. Te amamos!”.

En tanto, uno de sus amigos también compartió la búsqueda y publicó: “Espero que solo sea uno más de tus retiros espirituales, amigo, ya pasaron muchos días”.

