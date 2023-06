La Plata: declaró el hombre que asesinó a su expareja y a su excuñada y aseguró tener “recuerdos confusos”

escuchar

El expolicía Nazareno Sebastián Miño, quien está detenido tras haber confesado que el martes asesinó a su expareja y a la hermana de ella, declaró ayer en la fiscalía de la localidad de Arturo Seguí, en La Plata. El hombre, sobre el que pesaba una denuncia previa por violencia de género y amenazas con arma de fuego, argumentó tener “recuerdos borrosos” de esa noche, que se defendió de un ataque “con un palo por detrás” y responsabilizó la madre de sus hijos por “manipuladora”.

El acusado, de 38 años, sostuvo que su expareja, Victoria Díaz, de 35, era “celosa” y “manipuladora”, que le impedía ver a sus hijos y que él solo “se defendió” cuando la hermana de ella, Castorina, lo atacó con un palo por detrás. Luego, afirmó que por la misma razón le disparó a la pareja de su excuñada, Martín Alcides Lezcano, quien hoy se encuentra en estado crítico en el Hospital San Roque de Gonnet tras recibir un balazo en la cabeza.

Miño aceptó ayer declarar ante la fiscal Ana María Medina, de la UFI N°14, y relató que conoció a Díaz a través de las redes sociales y que tuvieron dos hijos. Luego, dio detalles de la separación por la que pasaron y sobre la disputa que sostenían por la tenencia de sus dos hijos de 7 y 10 años, quienes presenciaron el asesinato de su madre en la casa ubicada sobre la calle 411, entre 156 y 157, informó el medio 0221.

Las hermanas que fueron asesinadas en Arturo Seguí, La Plata Facebook

“Me descontaban del sueldo el 30% por alimentos y ella [Victoria] quería más. Me presionaba con los nenes. No me dejaba verlos”, declaró el acusado y agregó que ella era “manipuladora”. El hombre contó que la situación le había provocado “desgano” y “problemas para dormir”, por lo que fue a la casa donde vivía Victoria con sus hijos y la hermana, Castorina.

También explicó que solo tenía “recuerdos confusos y algo borrosos”, pero dijo que cuando intentó hablar con Victoria, Castorina lo atacó con un palo por la espalda. “Ahí ya no sé, tengo el arma en la mano, pero ya no sé, tengo imágenes del arma en mi mano, yo apuntando, escucho gritos, gritos, y después no sé qué pasó”, declaró.

Luego aseguró que cuando vio a sus hijos, salió con ellos hacia la calle y fue con los menores al Destacamento policial de Arturo Seguí para confesar los asesinatos. Miño fue imputado por homicidio triplemente agravado, homicidio doblemente agravado y homicidio en grado de tentativa agravado, delitos por los que podría ser condenado a prisión perpetua.

Doble femicidio en La Plata: un policía mató a su expareja y a la hermana de ella

Las denuncias y el miedo de la familia de Victoria

En su declaratoria, Miño dijo que cuando Victoria realizó una denuncia de violencia de género en 2020 en su contra, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense le quitó el arma y lo derivó a una junta médica y psicológica.

Tras someterse a un tratamiento de seis sesiones, lo rehabilitaron y le devolvieron la pistola, la misma con la que luego cometió los crímenes. Por último, el hombre argumentó que en otra ocasión tuvo “un brote de emociones” por lo que estuvo internado dos semanas en el Hospital de Melchor Romero.

Tras los femicidios, Élida, la hermana mayor de las víctimas, indicó a varios medios que Miño había sido denunciado en 2020 por su hermana y que era un hombre violento que la acosaba continuamente. Además, aseguró que el interés por ver a sus hijos era intermitente y que en realidad era Victoria quien en un principio intentaba que los niños siguieran relacionados con él. Esto ocurrió hasta que la mujer decidió distanciarlos cuando un día el hombre le apuntó con un arma a la cabeza.

La noche del martes

El doble femicidio ocurrió el martes por la noche cuando, de acuerdo a las primeras reconstrucciones, Miño fue hasta la vivienda de las mujeres y discutió con Victoria. Según fuentes de la investigación, ella tenía intenciones de mudarse con su nueva pareja.

Tras matar a Victoria, le disparó a la hermana, quien había intentado evitar la tragedia. Lezcano fue el último en ser baleado; lucha por su vida en el Hospital San Roque de Gonnet. Fuentes policiales confirmaron a 0221 que su estado de salud es crítico.

Luego de la masacre, el hombre se fue con sus dos hijos a la comisaría y tras entregarlos, confesó el doble crimen.

LA NACION