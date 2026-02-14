La Plata: encontraron muerta en una zanja a una joven de 18 años

Una joven de 18 años que se encontraba desaparecida desde la noche del viernes en Villa Elvira, La Plata, fue hallada esta mañana muerta en una zanja. La investigación policial apunta que la víctima, identificada como Eugenia Carril, fue atropellada y abandonada por el conductor de una camioneta la noche anterior.

Según la información recabada por los investigadores en la causa, el viernes Carril salió de la facultad donde realizaba el curso de ingreso cerca de las 22. Luego, tomó el colectivo de la línea Este, ramal 14, para volver a su casa. Bajó en la intersección de 7 y 96, cerca del Barrio Aeropuerto, para dirigirse a su casa en 1 y 96, de acuerdo a lo que reportó el medio local El Día. Era una caminata de seis cuadras.

Fuentes policiales reconstruyeron a medios locales lo ocurrido: estiman que cerca de las 22.26 Carril caminó por la calle 96, desde 7 hacia avenida 1, cuando el conductor de una camioneta realizó una maniobra imprudente y la atropelló: murió por el impacto.

En tanto, como no contestaba los mensajes, su familia comenzó a buscarla activamente por la zona y, más tarde, llamó a la policía. Incluso desde su entorno difundieron un texto entre sus conocidos y en redes sociales. “Entre las 22 y las 23 mi hermana volvía de la facultad y se bajó del micro en 7 y 95, nunca llegó a mi casa. Por favor, si alguien la ve, compartan!!!”.

Eugenia Carril fue identificada este sábado

El hallazgo se produjo durante la madrugada de este sábado. Vecinos vieron un cuerpo tendido en una zanja en la zona de 3 y 96 y llamaron al 911. Los efectivos de la comisaría jurisdiccional se acercaron a las inmediaciones junto con el Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica para preservar la escena y recolectar pruebas. El cuerpo tenía varios golpes, detallaron los medios.

La causa está en manos del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N°8 de La Plata. El conductor de la camioneta es intensamente buscado por los efectivos policiales.