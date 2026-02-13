Lo buscaban por robo y la policía lo encontró dentro de un freezer con signos de hipotermia

Un hombre le robó el celular a una mujer y, para escapar de la policía, se escondió en un freezer en González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. Sin embargo, fue hallado con signos de hipotermia por los efectivos. El delincuente, al que la Policía describió como “Ice-Man”, y su cómplice fueron detenidos.

El crimen ocurrió el pasado 2 de febrero, cuando efectivos policiales observaron en la intersección de Joaquín de Pino y Rosas a un hombre, identificado como Cristian Leonel Maidana de 23 años, forcejeando con una mujer por su celular. En la calle lo esperaba Alexis Alejandro González, de 28, sobre una moto Honda de color rojo sin dominio.

Tras arrebatarle el teléfono, Maidana se subió a la moto de González, listo para escapar. Sin embargo, fueron perseguidos por los efectivos y a pocos metros, tras una mala maniobra del conductor, chocaron contra el patrullero y fueron interceptados.

Uno de los efectivos entró en un forcejeo con Maidana y, finalmente, logró reducirlo. Al revisarlo, descubrió dos celulares, uno de ellos de la mujer a la que había robado unos minutos antes. La víctima se encontraba en las inmediaciones y reconoció su teléfono.

Fue entonces que aprehendieron a Maidana y continuaron en la búsqueda por González. Tras las tareas investigativas y relevamientos de las cámaras de seguridad de la zona, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) lograron determinar la identidad de González y su domicilio.

El Ministerio Público Fiscal otorgó una orden de allanamiento de la vivienda y los efectivos se dirigieron hacia allí, donde se encontraron con una mujer que mostró resistencia y aseguraba a los gritos que en el interior de la vivienda estaba su hijo con discapacidad en silla de ruedas.

Los efectivos ingresaron de todas maneras al lugar, y encontraron en la silla de ruedas elementos de interés para la causa que fueron secuestrados. Luego, continuaron en su búsqueda por González, a quien encontraron en el lugar menos esperado: un freezer.

Tras permanecer dentro de un freezer por tiempo prolongado, Alexis Alejandro González tuvo que ser atendido al presentar síntomas compatibles con la hipotermia

El delincuente se encontraba dentro del refrigerador, entre botellas de hielo y comida congelada. Acurrucado como podía, sus primeras palabras consistieron en rogarle a los efectivos que le permitan fumar un cigarrillo. Cuando se lo negaron, comenzó a pedir ayuda para salir del freezer. “Ayúdeme, oficial, no puedo, me está doliendo toda la espalda. Tranquilo, oficial, tranquilo”, repetía. Fue entonces que le pusieron las esposas y lo sacaron del refrigerador.

González presentaba signos compatibles con hipotermia, por lo que fue atendido rápidamente. El hombre tenía antecedentes de abuso sexual, robo y violencia familiar. Terminó detenido.

Entre los objetos que se hallaron durante el allanamiento y que fueron secuestrados se encuentran: una moto Honda sin dominio colocado, un IPhone 11 Pro Max, un Iphone 15 Pro Max de color blanco, un IPhone 17 Pro Max, equipos celulares Samsung, una Pistola marca Hi Power detective con once municiones, dos cargadores, un chaleco de trasporte de fuerzas especiales, un correaje y una pistolera.