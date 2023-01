La Plata: madre e hija sufrieron un violento asalto en su casa de Villa Elvira cuando estaban por festejar Año Nuevo

escuchar

Una mujer de 51 años y, su madre de 84, sufrieron un violento asalto por parte de tres delincuentes que entraron en su casa de Villa Elvira, en el partido de La Plata, el último día del año, cuando se disponían a celebrar Año Nuevo. Ambas fueron amenazadas y golpeadas; les robaron un auto, dinero y joyas.

El asalto, que duró 20 tortuosos minutos, ocurrió el domingo 31 cuando madre e hija, de nombre Analía Urrizmendi, se preparaban para compartir la cena festiva solas, cerca de las 21.40, en su casa ubicada en la calle 8 bis, entre 81 y 82. Mientras la señora mayor estaba en la ducha, tres hombres armados ingresaron por una ventana que da al frente de la casa y que se encontraba abierta.

“Mamá se estaba bañando cuando sentí voces que venían del frente de casa. Me asomé para saber qué pasaba y ahí fue que se me vinieron dos de los ladrones encima y uno de ellos me golpeó con el arma de fuego en mi cara. Después ingresó un cómplice”, dijo Analía a El Día.

La madre escuchó la discusión desde al baño y le preguntó a su hija qué ocurría, ella le contestó que se tranquilizara, que las estaban asaltando. Cuando la mujer se vistió y fue a ver qué ocurría, comenzó la tortura física contra ambas por parte de los delincuentes. Los hombres le dijeron a la señora mayor que matarían a su hija si no les entregaba todo el dinero. “Me dijo cuento hasta tres y antes tenés quedarme absolutamente todo el dinero que hay, de lo contrario te mato. Y lentamente, inició el conteo. Pensé que me podía matar”, relató Analía.

Las dos mujeres fueron golpeadas por uno de los delincuentes, el más violento de los tres, quien les gritaba que no lo miren. A Analía le pegó al menos tres veces en el rostro con el arma y a su madre le pegó un cachetazo cuando ella le suplicaba que no lastime a su hija. Ante tanta violencia y amenazas, Analía les dio sus ahorros. Los hombres se llevaron también joyas, elementos tecnológicos y un auto.

“Me robaron US$ 3000, entre $20.000 y $30.000, una notebook, anillos de oro, elementos de bijouterie, el celular de mamá y mi auto, un Volkswagen Gol Trend, color gris oscuro, modelo 2017, patente AB195DM, que todavía no apareció”, dijo Analía.

De acuerdo a las cámaras de seguridad de la vía pública, Analía dijo que los hombres entraron 21.48 y se fueron a las 22. La banda escapó del lugar en su auto y en el que se desplazaban previo al asalto.

Tras el atraco, las mujeres llamaron al 911 y horas después realizaron la debida denuncia en la comisaría de la zona. Ahora esperan que la Policía pueda dar con los hombres cuyos rostros fueron registrados por las cámaras de seguridad del municipio. Ambas también intentan superar el mal momento vivido y las heridas físicas sufridas ya que el delincuente le dejó a Analía el ojo derecho morado y hematomas en la zona del tabique nasal.

