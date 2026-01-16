La Plata: persiguió un colectivo, atacó al chofer y le rompió el tabique

En un episodio de violencia urbana, un chofer de colectivo de la empresa Unión Platense (UP) fue víctima de una brutal agresión por parte de un conductor que, tras una maniobra de tránsito, lo confundió con otro colega. El ataque, ocurrido en la intersección de las calles 77 y 135, dejó al trabajador con una fractura nasal y la necesidad de una intervención quirúrgica.

El video del momento del ataque al chofer de la línea 273

El conflicto se originó el pasado martes en la esquina de diagonal 74 y 31. Según los reportes, el conductor de una camioneta Ford Ranger gris se enfureció tras una supuesta mala maniobra de un colectivero de la línea 273.

En ese momento, dos unidades de la misma empresa circulaban a la par. El automovilista, decidido a increpar al responsable, inició una persecución. Sin embargo, en su ira, cometió un error: siguió al colectivo que simplemente pasaba por el lugar y no al que supuestamente lo había encerrado.

El momento del ataque

La secuencia culmina minutos más tarde, alrededor de las 21.32, cuando el agresor logró interceptar al transporte público. De acuerdo con el relato de la víctima, un hombre de 34 años, el sujeto se acercó a la ventanilla del conductor.

La camioneta que manejaba el hombre que atacó al colectivero de La Plata.

Lejos de poder dialogar, y cuando el chofer intentaba explicarle que se trataba de una confusión, recibió un impacto directo en el rostro. El atacante habría utilizado un objeto contundente o punzante que llevaba en la mano, lo que agravó la lesión, provocándole la fractura del tabique.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la unidad de transporte. El chofer agredido inició una campaña para identificar al agresor, solicitando a cualquier testigo que pueda aportar datos sobre la camioneta o el conductor.