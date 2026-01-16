Video: delincuentes asaltaban a vecinos de Quilmes montados a caballo

Una insólita modalidad de robo fue utilizada por dos delincuentes menores de edad en la localidad de Bernal, municipio de Quilmes. Los ladrones asaltaban a los vecinos de la zona montados a caballo y la Policía bonaerense los persiguió con camionetas hasta atraparlos.

Ante las varias denuncias de los residentes, efectivos de la Comisaría Segunda de Quilmes desplegaron un operativo que derivó en una persecución con patrulleros mientras los menores escapaban a caballo. Incluso los animales, en malas condiciones de salud, también habían sido robados.

La maniobra para detener a los sospechosos fue arriesgada: uno de los policías sujetó a uno de los menores y provocó la caída tanto del ladrón como del animal, de acuerdo a lo que publicó el medio platense El Día. El oficial tuvo que ser atendido y presentó una fractura.

Parte de la persecución fue registrada por un testigo que estaba grabando con su celular; en las imágenes se puede ver cómo un policía sale desde la ventana del patrullero 4x4 y sujeta al delincuente que estaba montado al caballo. Tras ello, logró reducirlo.

Dos Menores Intentaban Escapar De La Policía A Caballo

En el caso interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Quilmes, que se encuentra analizando las medidas a adoptar respecto a los menores. Los animales, en tanto, fueron trasladados a la organización Caballos de Quilmes, dedicada a la recuperación de víctimas de maltrato y abandono en el municipio.

Tras el operativo, Caballos de Quilmes emitió un comunicado. “Dos menores intentaban escapar de la policía a caballo. Estaban robando con armas blancas a vecinos de la zona. Cuando vieron a la policía, sin dudarlo, agarraron a la yegua y no pararon de golpearla para que corriera más rápido. Se querían dar a la fuga como fuera. No les importaba nada. Su bebito de tan solo siete meses de edad corría desesperado cuadras atrás. No lograba alcanzarlos. No podía correr mucho el pequeño, por la desnutrición que tenía", indicó la organización.

“Los cuatro caballos de ambos operativos fueron secuestrados y están en nuestro hospital siendo atendidos por los veterinarios. La yegua que cae al suelo con los dos jinetes se encuentra estable y con una alimentación especial. Detectamos una preñez a través de ecografías, su futuro bebé también se encuentra bien”, concluyó.