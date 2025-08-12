Una situación inusual se vivió en la tarde de este lunes en pleno centro de La Plata. Un joven de 34 años, subido a un árbol, agredía con ramas a los peatones que circulaban por la vereda. Tras varios intentos infructuosos para que depusiera su actitud, inspectores de la guardia municipal lograron finalmente que descendiera. El hombre quedó a disposición de la Justicia.

Pasadas las 17.30, un transeúnte alertó a miembros de la Guardia Urbana de Prevención sobre la presencia de un individuo encaramado en un árbol, en el cruce de las calles 14 y 54, que golpeaba a las personas que pasaban, según pudo saber LA NACION. Cuando los inspectores intentaron dialogar con él, el joven se mostró hostil con el personal e hizo caso omiso a las órdenes, indicaron las fuentes consultadas.

La Plata: se subió a un árbol en pleno centro de la ciudad y agredió a los peatones con ramas

Con el apoyo de un móvil adicional y de efectivos policiales, se logró bajarlo de la copa del árbol. Según el informe oficial, el hombre “no se encontraba en sus facultades mentales”. De acuerdo con el medio local 0221.com, fue trasladado a la comisaría Primera.

La Plata: se subió a un árbol en pleno centro de la ciudad y agredió a los peatones con ramas. Municipalidad de La Plata

El hecho fue caratulado como “averiguación de ilícito” y ahora es investigado por la UFI N.º 17 y el Juzgado de Garantías N.º 5. Voceros confirmaron que el hombre no llevaba documentación al momento de su detención.

Horror en La Plata: un niño de 2 años que jugaba en la casa de su abuela apareció muerto

La tranquilidad en Arturo Seguí, una localidad del partido de La Plata, se trastocó con una tragedia semanas atrás. Valentino, de 2 años, fue hallado sin vida con heridas compatibles con mordeduras de perros, tras haber desaparecido de la vivienda donde se encontraba al cuidado de su abuela.

Según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION, el hecho comenzó cerca de las 16 del domingo, cuando R.D.M., de 32 años, dejó al niño y a sus dos hermanos mayores, de 12 y 14, al cuidado de su abuela y de otros familiares en una casa ubicada en la zona de quintas cerca de las calles 431 y 182.