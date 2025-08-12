La Plata: se subió a un árbol en pleno centro de la ciudad y agredió a los peatones con ramas
Después de algunos intentos infructuosos para pedirle al atacante de 34 años que depusiera su actitud, los inspectores de la guardia municipal finalmente lograron hacerlo descender y quedó a disposición de la Justicia
Una situación inusual se vivió en la tarde de este lunes en pleno centro de La Plata. Un joven de 34 años, subido a un árbol, agredía con ramas a los peatones que circulaban por la vereda. Tras varios intentos infructuosos para que depusiera su actitud, inspectores de la guardia municipal lograron finalmente que descendiera. El hombre quedó a disposición de la Justicia.
Pasadas las 17.30, un transeúnte alertó a miembros de la Guardia Urbana de Prevención sobre la presencia de un individuo encaramado en un árbol, en el cruce de las calles 14 y 54, que golpeaba a las personas que pasaban, según pudo saber LA NACION. Cuando los inspectores intentaron dialogar con él, el joven se mostró hostil con el personal e hizo caso omiso a las órdenes, indicaron las fuentes consultadas.
Con el apoyo de un móvil adicional y de efectivos policiales, se logró bajarlo de la copa del árbol. Según el informe oficial, el hombre “no se encontraba en sus facultades mentales”. De acuerdo con el medio local 0221.com, fue trasladado a la comisaría Primera.
El hecho fue caratulado como “averiguación de ilícito” y ahora es investigado por la UFI N.º 17 y el Juzgado de Garantías N.º 5. Voceros confirmaron que el hombre no llevaba documentación al momento de su detención.
