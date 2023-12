escuchar

Tres hombres de 24, 31 y 39 años fueron detenidos en las últimas horas en un barrio de La Plata, acusados de abusar sexualmente, durante la madrugada de Navidad, de una joven de 18 años a la que subieron a un vehículo en el que circulaban y, tras el ataque, dejaron abandonada en la calle.

El hecho sucedió el pasado lunes cuando, según indicaron fuentes de la investigación, la joven de 18 años -su identidad se resguarda-, fue raptada por tres hombres cuando estaba llegando a su vivienda en el Barrio Aeropuerto y subida a la fuerza a un automóvil Chevrolet Cruze.

El Chevrolet Cruze donde se movilizaban los detenidos fue secuestrado por los agentes de la comisaría Décima de La Plata

La víctima explicó en la denuncia que el episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada y que luego de que fue forzada a subir al auto color claro, se “despertó cerca de las 10 de la mañana sin recordar precisiones”. De acuerdo a los voceros, la joven recobró el conocimiento en otra zona de la ciudad, cercana a Gorina y luego de que la arrojaron del auto en movimiento, razón por la que, como consecuencia del golpe, la mujer poseía una lesión en su brazo izquierdo.

“ Estos hijos de puta me empastillaron, me violaron y me tiraron del auto en movimiento. Me dejaron tirada inconsciente en el Barrio Aeropuerto. Gracias a mi familia, los pudimos agarrar basuras. Gracias por ayudarme Alejandra y Marcela, que fueron las que me encontraron y acompañaron”, escribió la víctima en Facebook.

El posteo de la víctima en Facebook tras el ataque que sufrió en la madrugada del lunes

En tanto, personal de la comisaría 10ma. de City Bell logró detener anoche a los acusados a partir de una denuncia al 911 por una “pelea en la vía pública”.

Según testigos, vecinos que presenciaron la situación, interceptaron a los hombres, los retuvieron y golpearon hasta que arribaran las fuerzas de seguridad. El personal de la comisaría al llegar al lugar de los hechos, ubicó a los denunciados que habían sido golpeados por vecinos en la zona de 471 entre 139 y 140.

Al ser arrestados, los hombres fueron llevados al Hospital San Roque de Gonnet, donde recibieron asistencia y se comunicó que sus lesiones fueron leves.

La causa penal es seguida por la Unidad Fiscal de Investigación de La Plata 7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien mañana tomará contacto con la joven denunciante para que declare. En tanto, también está previsto que el miércoles sean indagados los tres detenidos por el caso quienes en principio están acusados de “presunto abuso sexual” aunque fuentes judiciales no descartaron agregar cargos por “privación ilegal de la libertad y lesiones”.

