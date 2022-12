“La queremos con vida”: tras la detención de un sospechoso, habló el padre de Anahí Bulnes, la maestra desaparecida

escuchar

La desaparición de Anahí Bulnes, una maestra de 36 años, en la ciudad de Córdoba, sigue siendo investigada por la policía de esa provincia. La mujer fue vista por última vez el 5 de diciembre pasado y esta semana se detuvo a Santiago Campos Matos, imputado por homicidio. “La queremos con vida. Estamos muy angustiados. Sus tres niñas lloran todos los días pidiendo por ella”, dijo hoy Carlos, el padre de Anahí, en una conferencia de prensa ante varios medios.

La familia expresó este viernes que confían en la Justicia, que están conformes con la investigación y pidieron: “Queremos que las autoridades den más recursos para que la encuentren viva. A Anahí la buscamos y la queremos viva”, dijo Carlos sobre su hija que trabajaba en dos establecimientos educativos, uno municipal y el otro provincial.

“Estamos muy angustiados y decaídos tenemos a las tres chicas que lloran por la mamá; los chiquitos del colegio municipal donde ella trabaja piden que vaya ´la señorita Ani´. Es una mujer muy dada con los niños muy bondadosa y toda la comunidad de Sacchi espera que ella vuelva. Ella es una mamá de tres niñitas. Los padres de sus alumnitos siempre me escriben y me dicen cuánto la extrañan. A los niños les han sacado los celulares para que no vean las noticias y quiero pedir respeto por Anahí”, dijo por su parte la hermana, de nombre Verónica.

“Tiene dos trabajos para poder darles de comer a sus hijas, comprarles ropa, llevarlas a patín. Es trabajadora. ¿Cómo puede ser que una maestra desaparezca si dicen que hay seguridad?”, se lamentó. Si bien la familia está al tanto de la detención del sospechoso, prefiere pensar en que ella está viva.

“No tenemos conocimiento de quién es esa persona detenida. Nos preocupa lo que encontraron _las manchas de sangre y el pelo], pero nosotros esperamos que Anahí aparezca viva. Y lo que sí sabemos es que ese hombre detenido tendría que haber estado preso porque tiene denuncias de abuso de algunas menores y los querellantes al no tener un abogado lo dejaron en libertad. Si hubiese estado detenido, no estaríamos hablando de esto”, dijo Carlos.

Al finalizar, el hombre se quebró y entre lágrimas aseguró: “Yo salgo todos los días en bicicleta a buscarla. Quiero que aparezca con vida, la quiero mucho, la extraño, quiero que se siga hablando de ella, que se conmueva la población para que la sigan buscando. Perdón por llorar. Soy un padre dolido”.

La desaparición de Anahí y el perfil pedófilo del sospechoso

Anahí vive con sus padres y sus tres hijas de 14, 12 y 7 años en el barrio Altos Sud de San Vicente. Mantiene una relación sentimental hace cuatro años, pero no convive con su novio. Como informó LA NACION, la familia se enteró de la desaparición porque la hija de 12 años se despertó alrededor de las 2 y no la encontró. En la casa estaban su teléfono celular, su billetera, el DNI, toda la ropa y el automóvil.

Santiago Campos Matos Facebook

De acuerdo a lo que aseguran sus familiares y los datos recabados, no conocía a Matos. El sospechoso, de 37 años, tiene dos hijas de 10 y 11, es chef y es oriundo de Buenos Aires, fue detenido gracias a que unas cámaras de seguridad mostraron a Anahí cerca de la 1 de la madrugada, ingresando en el edificio donde Matos tiene un departamento y vive, en el centro cordobés.

En la casa del hombre encontraron rastros de sangre y ropa femenina. Aún falta confirmar si esas prendas son de la docente desaparecida y si coincide su ADN con las huellas genéticas encontradas en la vivienda del detenido.

Una fuente de la investigación detalló que del departamento se incautaron libros y elementos vinculados a la magia negra, espiritismo y descuartizamiento de cuerpos humanos. También se observaron cuadros y grafitis sobre esas temáticas en distintos ambientes y se secuestraron armas blancas, una amoladora y otros elementos para ser analizados.

En su cuenta de Facebook hay posteos en donde muestra material de canibalismo, como representaciones gráficas donde personajes mitológicos prueban carne humana que está cocinando, entre otros elementos gráficos.

Matos tiene antecedentes de violencia y pedofilia. En noviembre de 2021 fue denunciado por el intento de abuso sexual de cuatro niñas de entre 10 y 11 años de una familia allegada. Las niñas dormían luego de participar de una ‘pijamada’ cuando Campos Matos ingresó alcoholizado a la vivienda e intentó abusar de ellas, hecho del que se enteró la maestra de una de ellas cuando se lo contaba a una compañera de la escuela.

LA NACION