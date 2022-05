La reacción del taxista que atropelló a las estudiantes francesas: “Me desvanecí, contame qué pasó”

En medio de la conmoción por la muerte de Lwana Bichet, una de las estudiante francesas que fue atropellada en Palermo, se conoció un video que muestra la reacción del taxista al recobrar el conocimiento, poco después del accidente. La escena es de absoluta perplejidad. El hombre de 74 años que manejaba el taxi parece estar igual de sorprendido que el resto de los testigos.

En una secuencia que difundió Telefe a última hora de este lunes se escucha al hombre decir: “Contame qué pasó, te juro que no vi a nadie, me desvanecí”. Todavía llevaba puesto el cinturón de seguridad sobre el taxi que manejaba diariamente.

El video fue registrado por una de las pasajeras de un Fiat Punto que fue embestido por el Volkswagen Voyage luego de haber atropellado a las tres jóvenes en el cruce de la avenida Santa Fe y Armenia. La testigo que filma se encuentra en estado de shock y se puede notar un evidente temor hacia el hombre, todavía sin entender si lo había hecho de manera intencional.

“¿En serio me decís?”, pregunta con dramatismo el chofer a la joven que filma desde el auto. “Atropellaste a mucha gente”, le confirma con la voz entrecortada. Acto seguido, el jubilado se agarra la cabeza con las dos manos. “Te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...“, relata el taxista, quien poco después volvería a desvanecerse.

Según el mismo informe de Telefe, tras recobrar el conocimiento el hombre oriundo del barrio porteño de Villa Urquiza sufrió un infarto. Luego, fue trasladado al Hospital Rivadavia, donde todavía se encuentra internado.

Cuando el SAME llegó al lugar del accidente se encontró con el jubilado en el piso, que no respondía a los estímulos y debieron reanimarlo. El domingo sufrió un infarto en el hospital Rivadavia y entró en coma.

El Fiat Palio desde donde se filmaron estas imágenes, que serán clave en la investigación, era manejado por Emanuel, quien fue entrevistado por el mismo canal de noticias. El joven aseguró que al chocar contra su auto, el jubilado se encontraba desvanecido. “Se agradece que me haya pegado a mí, porque sino seguía hacia la parada y podría haber lastimado a más personas”, dijo. Y agregó: “No me puedo borrar la imagen de la cabeza”.

El choque

El trágico incidente vial se produjo el sábado al mediodía, cuando el conductor se desvaneció, perdió el control de su Volkswagen Voyage y embistió a cinco personas. De ellas, solo fueron hospitalizadas las tres turistas francesas.

Una de las víctimas, identificada como Lwana Margaux Adrienne Bichet, de 25 años, murió este domingo a la madrugada en el Hospital Fernández, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a LA NACION.

Accidente en Avenida Santa Fe Marcos Brindicci - LA NACION

Al lugar del choque llegaron luego los agentes de la Comisaría Vecinal 14A, quienes se encontraron con el taxi 19057, que tenía daños visibles en el parabrisas y en el paragolpes delantero. Al conductor lo hallaron en el auto, descompensado. Los médicos de emergencias debieron realizarle maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarlo en ambulancia al Hospital Rivadavia.

Además de los heridos y de los daños materiales en el taxi, la Policía de la Ciudad informó que hubo otros dos autos que sufrieron daños en su parte lateral como consecuencia del impacto: un Fiat Palio y un Nissan March.

En esta investigación interviene la fiscalía del Área de Flagrancia Norte, que en un primer momento dispuso actuaciones por “lesiones”, aunque ahora la carátula cambiará a “homicidio por imprudencia”, debido al fallecimiento de Bichet.