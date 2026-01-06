Año nuevo, misma inseguridad: tres violentos robos de autos y camionetas en La Matanza

En menos de nueve horas y en una lonja de 19 cuadras entre Ramos Mejía y Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, tres bandas de delincuentes robaron tres vehículos .

Los tres episodios tuvieron como denominador común la violencia aplicada por los asaltantes que, en dos de los episodios, sometieron a golpizas a dos vecinas para robarles sus vehículos y apuntaron con armas a las víctimas para doblegar la resistencia y que entregaran los rodados.

El primero de los robos ocurrió a las 7.47, en la esquina de Fitz Roy y La Pampa, en la localidad de Villa Luzuriaga, cuando cuatro delincuentes descendieron de un Chevrolet Onix gris. Con una clara división de roles, dos de los ladrones le apuntaron a la cabeza al dueño de una camioneta Volkswagen Amarok, que recién llegaba al lugar, y le exigieron que entregara el vehículo.

Al mismo tiempo, los otros dos delincuentes, a punta de pistola, obligaron al conductor de un Chevrolet Prisma gris a retroceder y amenazaron con dispararle si se involucraba.

En ese momento, uno de los ladrones se dirigió a la vereda de enfrente donde un operario de una fábrica que funciona en el lugar esperaba la llegada del encargado para comenzar a trabajar. Este operario también fue víctima de los asaltantes que le robaron el celular y las llaves.

Después de 38 segundos en los que no apareció ningún móvil policial, los delincuentes huyeron en una caravana formada por la camioneta que robaron y en el Onix gris que conducía un quinto ladrón y que usaron para llegar al lugar.

A pesar de los gritos de una vecina a la que le sustrajeron la camioneta, tampoco apareció ningún patrullero en la esquina de Argentina y Lartigau, en Ramos Mejía, a ocho cuadras de la escena del robo anterior.

Según quedó registrado por una cámara de seguridad instalada por los habitantes de la cuadra, tres delincuentes armados sorprendieron a una mujer cuando estacionaba su camioneta Jeep Renegade en la puerta de su casa.

Los tres asaltantes llegaron al lugar a pie. Dos de ellos caminaban por la misma vereda de la casa que atacaron y el tercer ladrón los seguía, pero desde la vereda de enfrente.

Antes del ataque los delincuentes pasaron por la zona, pero al advertir que la camioneta conducida por una vecina se aproximaba a la cuadra, regresaron sobre sus pasos y sorprendieron a la dueña del vehículo.

En el instante que la mujer frenó la marcha de la camioneta para descender e ingresar en su casa, el tercer ladrón cruzó la calle para ayudar a sus compañeros y atacar a la mujer indefensa desde distintas direcciones.

Al contrario de lo que ocurrió en otros asaltos, este ataque duró 81 segundos. En las imágenes del video grabado por una cámara de seguridad privada quedó registrada la secuencia en la que a los asaltantes se les detuvo el motor del vehículo que robaron debido a que no sabían manejar.

Tanto la propietaria del vehículo como otros vecinos gritaron y pidieron auxilio a la policía. Ningún uniformado llegó al lugar. Tampoco pudo hacer algo para entorpecer a los delincuentes el conductor de un camión que intentó cortarle el camino. Los asaltantes le apuntaron con armas y amenazaron con matarlo.

Quince minutos después y, a once cuadras, en la esquina de Perito Moreno y Miguel Cané, en Villa Luzuriaga, otros tres delincuentes llegaron a pie al lugar y, luego de pegarle, le robaron el Volkswagen Suran a una vecina que hablaba con su hija.

En un momento, la dueña del vehículo intentó arrojar la llave del rodado dentro de su casa. Pero uno de los asaltantes le asestó un golpe en el hombro que le hizo soltar la llave y la hizo caer al piso, donde los delincuentes le siguieron golpeándola.

El violento episodio ocurrió a las 16.51 y, a pesar de la difusión de las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de un vecino de la zona, hasta el momento, la policía no logró apresar a ninguno de los asaltantes.

Un delito que crece

Los robos de vehículos en La Matanza no son hechos aislados. Según el último relevamiento oficial, realizado a partir de los reclamos presentados en las compañías de seguros del país, la zona caliente de los robos de automotores es la denominada área Suroeste, formada por los partidos de La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora.

Allí se denunciaron 20.000 casos, lo que equivale a casi el 19% de todos los vehículos que fueron sustraídos en el país. Durante 2024, en territorio bonaerense hubo 72.000 robos de automotores, cifra que representa el 67 por ciento de los hechos ocurridos en la Argentina.

Según cifras oficiales, la cantidad de automotores sustraídos en el país pasó de 67.000 en 2015 a 109.000 en 2024. La estadística realizada por el organismo oficial que ejerce la superintendencia de seguros puso al descubierto la cantidad de reclamos iniciados por robos de vehículos en todo el país.

Mientras otros estudios realizados por las empresas que se dedican al monitoreo satelital de los vehículos asegurados determinaron que siete de cada diez robos fueron concretados por delincuentes que estaban armados. De acuerdo con las cifras oficiales, entre 6 y 7 de cada 10 robos de vehículos denunciados en territorio bonaerense fueron cometidos por delincuentes que amenazaron con armas a los automovilistas, lo que aumentó el nivel de violencia y el riesgo de vida para las víctimas de los asaltos.