Un exagente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se tiroteó ayer con dos delincuentes que lo abordaron cuando llegaba a su casa en el partido bonaerense de Lanús. El hombre, que hoy aseguró que no es la primera vez que reacciona de esa manera, logró que los ladrones huyeran e hirió al menos a uno de acuerdo a lo que declaró y lo que se ve en las fuertes imágenes de las cámaras de seguridad.

“No es la primera vez que me pasa. Fui herido en este mismo lugar en un intento de robo, me dispararon 42 tiros y me pegaron 7 y estuve internado mucho tiempo en un hospital”, contó Carlos Reale, un suboficial ayudante retirado del SPF, tras el hecho ocurrido ayer después de las 13.30 en su casa de Ramón Franco al 4000.

Lanús: un exagente penitenciario se defendió a los tiros cuando quisieron robarle el auto e hirió a uno de los ladrones

El momento en el que Reale es abordado y en el que se tirotea con los delincuentes quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar. Allí se ve cómo fue sorprendido por los dos delincuentes armados en la puerta de la casa, cómo entra al lugar corriendo y se da vuelta para dispararles, y cómo los delincuentes también disparan.

“Los vi venir y cuando comenzaron a disparar, tuve que responder. No sé cuáles son las intenciones de las personas, pero fue una entradera más, fue parte de la inseguridad”, dijo en la puerta de su casa a LN+ y otros medios y explicó que lleva un arma en la cintura por precaución.

Según se ve en uno de los videos, un delincuente parece recibir uno de los disparos de Reale, por lo que se da a la fuga.

“Es fracción de tiempo, donde uno es consciente que va a perder la vida, son dos bocas de fuego apuntando hacia mi cara. Es más, la deflagración de la pólvora del que disparó me dio en la cara”, detalló.

Lanús: un exagente penitenciario enfrentó a dos ladrones a los tiros en el garage de su casa

De acuerdo al parte policial al que accedió LA NACION, Reale, quien es ex Suboficial Superior Ayudante de Primera, estaba abriendo el portón de acceso a su casa cuando fue sorprendido por los dos sujetos armados, quienes le intentan robar su auto. La víctima dijo que repelió la agresión con su propia arma, una Glock 23, calibre 40mm.

Según la Policía de Lanús, los delincuentes se dieron a la fuga a pie por Ramon Franco hacia calle Hornos, donde habrían subido a un Toyota Etios color blanco. Por ello se están investigando las cámaras de seguridad de la zona para intentar localizar ese vehículo

Reale declaró que cree que uno de los malvivientes estaría herido en el abdomen. En tanto, el ferretero, tendría un roce de perdigón (de tumbera o arma de fabricación casera) en una de sus piernas.

El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

LA NACION