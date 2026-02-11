Sirenazo en Rosario en el segundo día de protestas policiales frente a la jefatura de la ciudad

Durante la mañana de este miércoles, continúa la protesta policial en la ciudad de Rosario en reclamo por mejores salarios. En ese marco, en diálogo con la prensa pasadas las 7 y frente a la Jefatura de la Policía de esta ciudad, donde los oficiales cortan calles, queman neumáticos y hacen sonar las sirenas de los patrulleros, Luis Maldonado, el jefe de la Policía de Santa Fe, confirmó que no habrá más pases a disponibilidad. De momento, mientras siguen las negociaciones salariales, los agentes aseguraron que si las autoridades levantan las sanciones, la manifestación seguirá pero volverán a las calles a trabajar.

La protesta inició el lunes por la noche frente a esta sede oficial, en Ovidio Lagos al 5200. Los uniformados - que tienen un régimen horario de 12 horas de trabajo y 36 de descanso- reclaman un aumento salarial, mejores condiciones laborales y demandas vinculadas a la salud mental del personal. Además, denuncian que no llegan a mitad de mes con lo que ganan.

Mientras se agudizaba la tensión, el gobierno santafesino anunció el pago de un plus salarial de $500.000 para quienes se desempeñan en las principales ciudades y $250.000 para los choferes de los patrulleros.

Protesta de policías frente a la jefatura de Rosario por bajos salarios y malas condiciones laborales Marcelo Manera - LA NACION

Sin embargo la noticia no logró descomprimir el reclamo ya que los policías piden un aumento salarial, no un bono. En consecuencia, durante la madrugada del martes se generó un enfrentamiento entre policías que custodiaban la jefatura y familiares de efectivos de esta fuerza de seguridad.

El martes por la mañana, el gobierno de Maximiliano Pullaro endureció su postura, luego de asegurar que había maniobras políticas detrás del conflicto. Incluso, se anunció que 20 policías fueron pasados a disponibilidad y la fiscalía de Rosario confirmó que se abrieron causas penales por incumplimiento de funcionario público.

De acuerdo a lo que publicó Cadena 3, durante la madrugada de este miércoles hubo una reunión entre las partes en el marco de la negociación. Fue en ese contexto que, mientras empezaba un sirenazo, Maldonado les dijo unas palabras a los uniformados pasadas las 7. “No va a haber más disponibilidades. Tenemos que mostrar la disposición y la buena voluntad. Para que esto no se siga dilatando tenemos que salir a la calle [a cumplir funciones]”, indicó.

Además, dijo que hay 13 pases a disponibilidad que se van a levantar. “No lo dilatemos más. Empecemos a avanzar para no complicar más la situación de otros compañeros. Tenemos que demostrar la voluntad del acuerdo de la madrugada”. insistió. Sin embargo, según pudo saber LA NACION, las negociaciones continúan y aún no hay un anuncio oficial.

De la reunión, que duró hasta la 1, participaron el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y el de Economía, Pablo Olivares, que presentaron propuestas al abogado Gabriel Sarla, representante de los policías. Mientras, la huelga continúa y se espera a que haya un anuncio oficial en las próximas horas.

En tanto, uno de los policías que se encontraba presente en el lugar, Sebastián Izquierdo, aseguró ante la prensa que si las autoridades levantan las sanciones, la manifestación seguirá pero los agentes volverán a las calles a trabajar.

“Ahora vamos a tener una reunión con Maldonado, vamos a hablar de los pases a disponibilidad, de los sueldos y de otras cuestiones. El tema de ahora son las sanciones. No hay cifra oficial del pase a disponibilidad, puede haber más de 20, si hay solución con estas personas, las unidades vuelven a la calle a trabajar”, indicó Izquierdo.

Salud mental

Otro de los focos de reclamo de la fuerza rosarina es la implementación de un tratamiento psicológico integral para el personal. Ese pedido se se reavivó el miércoles pasado, cuando murió el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien se suicidó en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II.

Según datos de la Fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos en Vera, de donde era oriundo el oficial. Centenares de uniformados se sintieron identificados con su historia porque la mayoría de los efectivos que patrullan las calles de Rosario y Santa Fe son oriundos del norte provincial.

Regresar desde Rosario a Vera, por ejemplo, lleva más de ocho horas, por las paradas y el deterioro de las rutas. La distancia es de 501 kilómetros. El viaje consume casi la mitad de las horas de descanso. Como contaron varios policías jóvenes, menores de 30 años, muchos deciden quedarse en Rosario. Hasta el jueves de la semana pasada, el alojamiento se lo tenían que solventar los propios policías. También los gastos de comida.

Tras la despedida de los restos de Valdez empezaron a multiplicarse protestas en varias partes de la provincia, como Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera, y otras unidades regionales, sobre todo del norte santafesino. A la calle salieron, en su mayoría, familiares y amigos de los uniformados.