“Las entregaron descuartizadas en dos bolsas”: aseguró la prima de dos de las chicas asesinadas en Florencio Varela

“A mis primas me las entregaron descuartizadas en una bolsa”, dijo la prima de dos de las víctimas a la prensa. La frase resume el horror detrás del hallazgo de los cuerpos de Morena Verry, Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara, 15, que estaban desaparecidas desde el viernes pasado. Las tres habían sido vistas por última vez en La Matanza, cuando abordaron una camioneta blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada. La última señal del celular de Lara se registró a las 23.14 en Florencio Varela, donde finalmente fueron encontrados los cadáveres.

Los cuerpos estaban en una casa situada en Jáchal y Chañar, en el barrio Santa Rosa. Según fuentes de la investigación, estaban descuartizados. La principal hipótesis apunta a una venganza narco: los investigadores creen que el triple crimen estaría vinculado a una banda liderada por un traficante peruano que permanece prófugo. Por el caso hay cuatro sospechosos detenidos, dos de ellos apresados en el mismo lugar donde se activó el celular de una de las víctimas.

“Gracias al periodismo que esto hizo que saliera la luz, necesitamos que se quedan, estamos todos muy tristes, a las chicas las entregaron descuartizadas y necesitamos que por favor no se vaya”, pidió la prima entre lágrimas, acompañada por familiares.

Tras la conferencia de prensa de Javier Alonso, ministro de seguridad bonaerense, el primero que salió a hablar fue Antonio, abuelo de Morena y Brenda, que apuntó contra la hermana de Lara en una investigación que gira en torno una aparente red de prostitución con vínculos con el narcotráfico.

“ Se dio el peor final. No hablé de esto hasta ahora: la hermana de Lara es la que está en estos momentos dándonos consuelos a nosotros cuando ella es la peor responsable , de vivir con lujos, con todas esas cosas. ¿Qué hicieron con Morena y Brenda? Las engañaron y está saliendo todo esto a la luz. Que la detengan a la hermana de Lara que ofreció a mis nietas diciendo que (con eso) se iban a poder comprar algo”, señaló.

