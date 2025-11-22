Las imágenes de la salida nocturna del conductor del choque en Río Negro que dio positivo en alcoholemia

Un duro accidente ocurrió este viernes en la Ruta Nacional 22 en el límite entre Neuquén y Río Negro, donde una Volkswagen Amarok y una Ford EcoSport chocaron y el auto de menor porte terminó prendido fuego. Tras la colisión murió una familia entera -una mujer, un hombre y dos menores-, mientras que el conductor de la camioneta, que estaba alcoholizado, fue internado por heridas graves.

El conductor de la Amarok fue identificado como Axel Araneda, quien circulaba con 0,46 gramos de alcohol en sangre y cuenta con antecedentes penales por tenencia de drogas con fines de comercialización. El joven de 30 años sufrió golpes severos y debió ser derivado de urgencia al hospital local. “Tenemos un conductor, un masculino mayor de edad, oriundo de Allen, que se encontraba con varios golpes y lesiones visibles. Fue trasladado de inmediato al hospital de Allen”, indicaron las autoridades desde el lugar.

Horas antes del siniestro vial, Araneda había compartido imágenes en un boliche, donde se encontraba con amigos. Publicó una serie de historias en Instagram, entre ellas, una selfie de su cara desde adentro de un auto y realizando gestos.

Una imagen que compartió Araneda antes del choque

En otra de las imágenes, Araneda compartió un video de un amigo suyo, identificado como “Enzo Nahuel”, que estaba trabajando de DJ en el boliche en el que el conductor se encontraba. “Es de madera”, escribió a modo de broma en la publicación.

Horas más tarde, y a raíz del brutal accidente en el que hubo cuatro muertos, el joven puso su cuenta de Instagram en formato privado para que solo puedan acceder a su contenido aquellas personas que él acepte como seguidoras.

Las autoridades del lugar constataron que Araneda circulaba con 0,46 gramos de alcohol en sangre, cuando en Río Negro y Neuquén rige la Ley de Alcohol Cero. Según el medio local LM Neuquén, el joven contaba también con “importantes” antecedentes penales, a raíz de una causa que data del 2019 en la que fue detenido y condenado junto a otros integrantes de su familia por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Una de las últimas imágenes que Araneda compartió antes del choque

Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de General Roca le había otorgado a Arenada la libertad condicional en 2022, “solo con pautas de conducta", en simultáneo a la apelación ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a lo expuesto por el medio local, el máximo tribunal del país ratificó en mayo pasado el fallo del juzgado Federal de Roca.

Cómo fue el accidente

Poco después de las 7, en el kilómetro 1203 (entre las localidades de Allen y Fernández Oro), una Volkswagen Amarok y una Ford EcoSport, colisionaron y, de acuerdo a las primeras informaciones, la Ford circulaba con normalidad sobre la ruta cuando uno de los equipajes que llevaba arriba, en el portaequipajes, se desató. Entonces, el conductor detuvo la marcha sobre la cinta asfáltica para asegurar el bulto. Sin embargo, apenas abrió la puerta y descendió, la Amarok que venía detrás impactó de lleno y a toda velocidad.

Debido al fuerte golpe, la EcoSport -en la que iba una familia oriunda de Catriel- avanzó varios metros, se prendió fuego y fue consumida por las llamas. Las primeras informaciones indican que sobre la calzada de la ruta quedaron esparcidos algunos elementos, por lo que se presume que una de las familias viajaba por el fin de semana largo que se dictó por el Día de la Soberanía Nacional. Cerca del auto también había reposeras.