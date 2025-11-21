Río Negro: murieron tres personas en un choque entre una camioneta y un auto

En el primer día del fin de semana largo, un trágico accidente ocurrió en la Ruta Nacional 22, en el límite entre Neuquén y Río Negro, cuando un auto y una camioneta impactaron de frente y el vehículo de menor porte se prendió fuego. Por el siniestro vial, que ocurrió este viernes por la mañana, murieron tres personas: un hombre y dos menores.

Poco después de las 7, en el kilómetro 1203 (entre las localidades de Allen y Fernández Oro), dos vehículos, una Volkswagen Amarok y una Ford EcoSport, colisionaron de frente en circunstancias que aún son materia de investigación, de acuerdo a lo que publicó el medio local LM Neuquén.

Debido al fuerte impacto, la EcoSport -en la que iba una familia oriunda de Catriel- se prendió fuego y fue consumida por las llamas. En ese marco, las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia ante la gravedad de la escena.

Las primeras informaciones indican que sobre la calzada de la ruta quedaron esparcidos algunos elementos por lo que se presume que una de las familias viajaba por el fin de semana largo que se dictó por el Día de la Soberanía Nacional. Cerca del auto también había reposeras.

Oficialmente hay tres víctimas fatales. Sin embargo, las autoridades trabajan para establecer el número final y la identificación de estas personas, según el medio citado. Se informó que todos los fallecidos estaban en la EcoSport.

Fatal accidente en Río Negro: murieron tres personas LM Neuquén

El jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen confirmó a LU19 que las víctimas son un hombre y dos menores, mientras que el conductor de la Amarok, por su parte, tiene 65 años y fue derivado de urgencia al hospital local. “Tenemos un conductor, un masculino mayor de edad, oriundo de Allen, que se encontraba con varios golpes y lesiones visibles. Fue trasladado de inmediato al hospital de Allen”, dijo la autoridad.

Respecto a la circulación, el tránsito se encuentra afectado en ambos sentidos y hay un amplio operativo de seguridad en la escena mientras los peritos recaban evidencia para determinar las causas del accidente.

Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis.