Nadie puede frenar la sucesión de robos de vehículos el conurbano. Una de las últimas víctimas de esa modalidad delictiva fue el abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la UBA, Félix Lonigro, quien fue asaltado cuando estaba en la puerta de la casa de su pareja en Villa Adelina.

En territorio bonaerense se registra la mayor cantidad de sustracción de vehículos, con 51.111 hechos denunciados durante el último año, según las estadísticas de la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde figura la cantidad de casos consignados por las aseguradoras.

“Estaba en la casa de mi pareja. Salí para buscar los lentes, que me había olvidado en la camioneta. En ese momento estacionaron un automóvil a la par de mi vehículo. Todo fue tan rápido que ni siquiera alcancé a observar qué clase de rodado era. De ese rodado descendieron dos ladrones. Parecían muy jóvenes, tenían los rostros cubiertos con barbijos y llevaban gorras. No pude ver sus rostros”, describió Lonigro.

El letrado fue sorprendido por tres delincuentes que le sustrajeron su camioneta marca Honda. Según el relato del abogado, el asalto ocurrió anoche, aproximadamente a las 22.15, en la esquina de Miguel Cané y Perito Moreno, a cinco cuadras de la Panamericana.

“No me dieron tiempo a nada. Los asaltantes me pusieron un arma en la cabeza. Uno de ellos me amenazó y me exigió que le entregara la llave de la camioneta. En ese instante algo pasó a media cuadra. No logré observar qué fue lo que ocurrió, pero a los asaltantes les llamó la atención y cambiaron de actitud. Dejaron de pedirme cosas. Por eso no me robaron ni el celular ni los lentes”, recordó el abogado.

Lonigro recordó que, hace seis meses, en esa misma esquina, en un hecho similar, su pareja también fue asaltada por un grupo de delincuentes que la sorprendió cuando llegaba a su casa, en una zona con fácil acceso a la Panamericana y a diversas rutas de escape. En esa oportunidad, los asaltantes también se llevaron el vehículo de la mujer.

“Entre que me pusieron el arma en la cabeza, me amenazaron, me exigieron que les entregara la llave de mi camioneta y el momento en que advirtieron ese episodio a media cuadra que los hizo poner en fuga, pasaron no más de veinte segundos. Los dos ladrones que, instantes antes habían descendido del automóvil negro que se puso a la par mía, abordaron mi camioneta y se la llevaron. El tercer asaltante se quedó en el rodado negro, siempre con una actitud expectante y atento ante cualquier movimiento extraño”, manifestó el letrado.

En su relato, el abogado agregó que, menos de medio minuto después que los asaltantes huyeron con su camioneta y con el automóvil negro en el que habían llegado a concretar el robo, pasó un móvil de la policía bonaerense con dos efectivos. Los uniformados escucharon la descripción realizada por el damnificado y comenzaron a recorrer la zona para tratar de encontrar la camioneta que le robaron al letrado.

“Después de unos minutos, los policías regresaron. Me dijeron que no hallaron ningún rastro de mi camioneta. Entonces les dije que se trataba de una situación lógica, si se tenía en cuenta que podían haber tomado por la Panamericana, que tienen un acceso a la autopista a cinco cuadras. Si los asaltantes lograron acceder a esa vía rápida sería muy complicado seguirlos. Hace seis meses le robaron a mi pareja. Hoy, me tocó a mí”, concluyó el abogado.

La denuncia por el robo de la camioneta quedó radicada en la comisaría de la zona, en tanto que el sumario quedó a cargo de la Unidad Funcional de Investigaciones de Boulogne.

El robo que sufrió el abogado constitucionalista no se trató de un hecho aislado. Además, de los 51.111 vehículos, entre motos, camionetas, automóviles y camiones, que se denunciaron durante 2022 en territorio bonaerense, la estadística elaborada por la Superintendencia de Seguros de la Nación indicó que en dicho período, hubo 78.128 robos de vehículos en todo el país.

