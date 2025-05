Le depositaron $500 millones por error, se lo gastó en un día y ahora tendrá que devolverlo

Un insólito hecho ocurrió en las últimas horas en la provincia de San Luis, cuando una mujer recibió $500.000.000 por error, gastó todo en cuestión de horas y después terminó detenida. Pese a que su defensa niega que haya cometido un acto ilegal, Verónica Acosta quedó imputada por estafa y su caso no tardó en viralizarse.

Verónica se convirtió rápidamente en tendencia (Foto: Captura X/@TTendenciaX)

Junto a su hija en brazos, la protagonista de esta historia no dudó en dar su testimonio a la prensa local. “Yo estaba esperando una transferencia de $8000 del padre de mi nene. Bueno, me encuentro con este dinero y con tanta necesidad me fui a hacer compras y ayudé a mi familia”, comenzó.

En ese sentido, comentó que realizó un total de 66 trasferencias a distintas personas de su círculo íntimo, muchas de ellas por un total de $500.000 pesos. “En el primer momento, no pude entender la cifra, como que llegó la plata y para mí eran 500.000 pesos y después me di cuenta de que eran millones”, explicó.

Ante la pregunta del periodista sobre qué hizo cuando se dio cuenta de que eran millones de pesos, mencionó: “Compré cosas que ya se han devuelto y también repartí en la familia. Fui dos veces al supermercado, compré electrodomésticos y después volví a ir”. Acto seguido, enumeró los productos que adquirió: “Una heladera, dos televisores (uno para ella y otro para la cuñada), una freidora, un microondas, cosas de la casa. Compré cerámicos, una mochila de inodoro y un auto”.

El video de la entrevista no tardó en circular a través de distintas redes sociales y terminó convirtiéndose en tendencia en X. “Ídola: porque a una mujer le depositaron por error $510.000.000 y los gastó en horas: hizo 66 transferencias y compró un auto, una heladera, dos televisores, un microondas, una freidora, un microondas y una mochila de inodoro”, escribieron desde el perfil de@TTendenciaX. Como era de esperarse, los comentarios inundaron el posteo con distintas opiniones de los usuarios. “No entiendo cómo pueden errarle una transferencia tan alta, yo transfiero 5 mil pesos y me fijo 10 veces si está bien el destinatario jajaja”; “No es una criminal, pero habla mucho de cómo somos, ni hablar que se quedó con algo que no es suyo, sino que gastó una suma que literalmente debería sacarla de la pobreza en horas, en un par de años sigue siendo igual de pobre” e “Hizo lo que quería, igual la banco”, fueron algunos de los más destacados.Según indicaron en los medios locales, al día siguiente del depósito, las autoridades congelaron la cuenta bancaria, allanaron su vivienda y procedieron a su detención, donde quedó imputada por el delito de estafa. “En este país una expresidenta se robó un PBI entero y no está presa, pero a esta mujer humilde le quieren aplicar todo el peso de la ley”, lanzó su abogado, cuya identidad no fue revelada.