Le robaron a Homero Pettinato, pero se burló del ladrón porque no se llevó objetos de valor

Este domingo, el conductor de streaming Homero Pettinato denunció en su cuenta de TikTok que fue víctima de un hurto. Uno o varios delincuentes rompieron una de las ventanillas traseras de su auto, que estaba estacionado, para robarle. Sin embargo, el influencer reaccionó con ironía y dejó un mensaje burlón después del hecho. “Amigo, ¡aprendé a robar!“, dijo, tras descubrir que los delincuentes no se habían llevado objetos de valor que tenía guardados dentro del rodado.

“Me rompieron la ventana para robarme. Me sacaron una estufa bajo consumo y no se llevaron la campera, que es espectacular”, relató mientras mostraba los asientos traseros, donde se veía el abrigo.

Acto seguido, señaló la butaca del acompañante y sumó: “Pero miren esto: acá tenés dos lentes que valen 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2 [que sacó de la guantera] y ¡el Bleu de Chanel! [un perfume]”. ”Amigo, ¡aprendé a robar!“, concluyó, entre risas. Enseguida, su posteo en su cuenta de TikTok comenzó a cosechar comentarios de todo tipo, sobre todo irónicos contra el o los ladrones que atentaron contra la propiedad de Pettinato.

Más problemas personales para el conductor

Desde hace semanas, el nombre del joven conductor quedó en el centro de la escena tras hacerse pública su separación con la influencer Sofía Gonet y que ambos se cruzaran en las redes con acusaciones de un lado y de otro.

Luego de que la joven expusiera en las redes varias cuestiones privadas sobre por qué decidió cortar su vínculo con Pettinato, el conductor respondió con un mensaje contundente a las acusaciones que hizo su expareja a través de sus historias de Instagram. ”¿Pagás vos? Porque sabés que no traje la billetera, no tengo nada“, lanzó con ironía.