Homero Pettinato respondió con ironía a las acusaciones de Sofía Gonet: el video que compartió

Luego de que Sofía Gonet expusiera en las redes varias cuestiones privadas sobre por qué decidió cortar su vínculo con Homero Pettinato, el conductor respondió con un mensaje contundente a las acusaciones que hizo su expareja a través de sus historias de Instagram. ”¿Pagás vos? Porque sabés que no traje la billetera, no tengo nada“, aseguró con ironía.

En una cena con amigos, Homero decidió subir un video en el que se mostró muy relajado ante los dichos de la influencer e ironizó cada uno de los puntos que ella mencionó sobre su noviazgo. Ni bien comienza la grabación, agarra el pelo de una mujer y se limpia las manos: “Perdón, tenía salsa, tenía salsita teriyaki en la mano”. Por su parte, la joven le respondió muy cómplice: “¡Ay, no hay problema! ¿Querés limpiarte?“. En ese momento, él se lo pasó por su boca, como si se tratara de una servilleta.

Sofía Gonet y Homero Pettinato estuvieron de novios durante siete meses (Foto: Captura Olga) (Fuente: Olga)

Luego, la mujer le consultó: “¿Querés pedirte algo más? ¿Querés pedirte algo más de comer?“. Y el comediante le respondió: ”¿Pagás vos? Porque sabés que no traje la billetera, no tengo nada, perdón“. ”Olvidate gordo, yo te invito", aseguró ella. Como si fuera poco, Pettinato le preguntó entre risas:”¿Querés venir a casa? Vivo con una rata“. ”Me muero, ¿cuánto tiene?“, continuó ella. ”Vivo con una ratita de un año", remató él.

Todo se desencadenó a partir del video que compartió la “Reini” con sus más de 1 millón de seguidores en TikTok, en el que expuso las actitudes que Homero habría tenido con ella mientras fueron novios. Utilizó el trend “y aun así me quedé” para detallar cómo era la relación amorosa. Primero, dijo que él se quedó dormido en el primer viaje de pareja que organizó e invitó ella misma.

Sofía Gonet ventiló todas las cosas que soportó de Homero Pettinato: “Y aun así me quedé”

Luego, comentó que se le metió una rata en la casa. “Como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”, afirmó. En tercer lugar, expuso que él no tenía dinero y se quería comprar un proyector. “Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol*** hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”, admitió.

Y siguió: “Le encontré likes en cu*** y te*** de Instagram de pibas random. Le encontré un chat con su ex en mensajes archivados de WhatsApp, entre otras cosas”. También, hizo hincapié en el poco interés de Pettinato en ella y el vínculo de ambos: “Nunca me pasaba a buscar ni organizaba ningún tipo de cita. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno”.

Además, contó que era habitual que desaparezca por horas y no le conteste los mensajes. “Salimos juntos con su grupo de trabajo y me dejó sola toda la noche. Cuando lo encontré estaba hablando con una mina. No me pasaba a buscar ni para ir a sus propias reuniones familiares”, concluyó indignada.

Homero y Sofia se mostraban muy felices a través de distintos videos que compartían en sus redes

Gonet también puntualizó en el desorden de su ex en su casa y en la falta de higiene personal: “Cosas que eran normales que pasen al dormir, por ejemplo, darte cuenta de que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta o estar durmiendo y que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros y garrapatas“.

Asimismo, lo acusó de limpiarse en su pelo las manos con aceite. “Era tan desastre económicamente que era habitual que te pida la tarjeta prestada, que te pida plata prestada y que después no te la pueda devolver”, señaló. Y, por último, reveló que nunca fue a la fiesta de cumpleaños que organizó para sus familiares y amigos más íntimos.

La influencer no respondió al video que Homero subió a sus redes; por el contrario, se mostró enfocada en ella (Foto: Instagram @sofiagonet)

Cabe destacar que, hasta el momento, la “Reini” no se pronunció al respecto del video que subió Homero Pettinato. Solo se limitó a compartir fotos de ella en la que aparece con un look total black deportivo.