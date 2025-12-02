Liniers: un hombre murió arrollado en la avenida General Paz tras un choque múltiple

En la noche del lunes, la avenida General Paz volvió a ser escenario de un choque múltiple en el que murió una persona y otra resultó herida. El incidente ocurrió sobre la colectora, a la altura de la calle Chávez (Liniers) y en sentido a Riachuelo, e involucró a cinco vehículos. La víctima del siniestro, que fue arrollada, fue atendida inmediatamente y trasladada al Hospital Santojanni, sin embargo, minutos después se constató el fallecimiento.

Según indicaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a LA NACION, el accidente fatal se produjo cuando se cortó la linga que sujetaba a un Ford Fiesta, que era remolcado por un Volkswagen Gol. Los conductores de ambos vehículos se bajaron para volver a unirlos, lo que provocó una colisión múltiple que involucró a una Amarok blanca, un Renault Logan gris y un Palio gris. Como consecuencia, uno de los hombres que había bajado de su auto fue atropellado.

Un hombre murió arrollado en la General Paz

Los servicios de emergencias acudieron en el acto al lugar del siniestro y también asistieron efectivos de Bomberos de la Ciudad, Policía y Tránsito. No obstante, se produjo un corte total de la colectora al 10.800 en sentido al Riachuelo a la altura de una estación de servicio Axion.

Además de la persona que falleció, una mujer resultó herida tras la colisión. SAME la atendió en el lugar y no requirió traslado, según pudo confirmar este medio.

Dos mujeres murieron en un choque múltiple en Monserrat

Tal como informó LA NACION, una tragedia vial similar ocurrió este viernes en el barrio porteño de Monserrat entre las avenidas Belgrano e Ingeniero Huergo: Una camioneta y un auto, y una bicicleta protagonizaron un accidente que dejó un saldo trágico, con dos víctimas fatales y dos heridos.

El accidente implicó la colisión de una Amarok, un Citroen C3 y una bicicleta. Según indicaron fuentes del SAME, una mujer de 24 años que se encontraba en el coche murió y la ciclista, de 27, falleció en el shock room mientras era trasladada al Hospital Argerich por medio de una ambulancia privada.

En el episodio también resultaron heridas dos personas: un hombre de 47 años y una mujer de 34. Ambos fueron trasladados al Hospital Argerich. En videos que enviaron los servicios de emergencia se puede ver a varias dotaciones trabajando en el lugar y, además, cómo quedó el auto tras el impacto. La parte delantera del coche terminó completamente destrozada.