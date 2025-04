Llegan a pie, armados, como pirañas y cada vez más violentos, la nueva modalidad de los ladrones de autos

Llegan a pie, con sigilo y sin hacer ruido. Dejaron de usar las motos que alertaban a las víctimas con las explosiones de los caños de escape y los vehículos que, con las frenadas, ponían en situación de defensa a los propietarios de los automóviles que pretendían robar.

Desde principios de este año se advirtió que los ladrones de automóviles en el conurbano cambiaron la forma de operar: llegan a pie y en silencio para concretar los asaltos. Armados y en grupos de no menos de cuatro delincuentes, se aprovechan del factor sorpresa y la superioridad numérica para apoderarse de los vehículos en pocos segundos.

Si la víctima se resiste, los asaltantes no dudan en aplicar la violencia, mediante golpes o balazos.

Este cambio de metodología quedó expuesto en dos asaltos ocurridos con pocas horas de diferencia en Quilmes y en Villa Madero, partido de La Matanza.

En el robo registrado en Quilmes, en la esquina de Savio y Bradley, cuatro delincuentes armados apuntaron al dueño de un Ford Ka gris cuando llegaba a su casa. Al estar rodado por los asaltantes, el muchacho intentó arrojar las llaves del auto y el celular dentro de su vivienda. Pero los malvivientes evitaron que se descartara de la llave del vehículo y lo sometieron a una golpiza, mientras estaba en el piso, indefenso.

El dueño del vehículo había cambiado la moto por el automóvil, debido a que sufrió un accidente y le habían colocado una prótesis en la pierna y cadera. Después de pegarle, los asaltantes huyeron a bordo del automóvil de la víctima y, hasta las últimas horas, el vehículo no fue encontrado y tampoco se concretó alguna detención.

El robo ocurrió a pocas cuadras del centro de monitoreo de las cámaras de seguridad de Quilmes y de la base operativa de los móviles de la patrulla municipal.

Con la misma metodología, en Murature, entre Coronel Suárez y Dean Funes, en el límite de Villa Madero, en el partido de La Matanza, un grupo de ladrones armados rodeó a Miguel, un vecino que llegaba a su casa y le robaron la camioneta.

Cuando huían en el vehículo de Miguel, uno de los asaltantes amenaza con disparar si avisaba a la policía o pedía ayuda. Cuando los malvivientes escaparon, un grupo de vecinos se acercó a Miguel y comenzaron a perseguir a los asaltantes para tratar de recuperar la camioneta.

En la descontrolada persecución, los delincuentes chocaron la camioneta contra varios vehículos. Según Miguel, mientras perseguían a los asaltantes se sumaron varios móviles policiales. Luego de unas cuadras, los ladrones abandonaron el vehículo y huyeron. Hasta el momento, ninguno de los ladrones fue detenido.

“No hay que hacerse el héroe. No estuvo bien lo que hice de salir a perseguir a los asaltantes, pero en ese momento sentí impotencia. Llegué hace pocas horas de San Luis, estuve un mes de vacaciones. Volví a Buenos Aires y me asaltan y casi me matan. No se puede vivir así. La policía hizo lo que pudo”, expresó la víctima del asalto.

Miguel sufrió en carne propia la inseguridad. Todavía la padece. Uno de sus hijos, de 27 años, fue asesinado el 5 de septiembre de 2019. Le dispararon cuatro balazos para robarle la recaudación de la parrilla al paso que tenía en la avenida General Paz al 13.600, a pocos metros del cruce con la avenida De los Corrales.

Ambos hechos no constituyen episodios aislados. Ponen al descubierto una realidad reflejada por las estadísticas oficiales que indicaron que, durante 2024, en la Argentina robaron un vehículo cada cinco minutos. En el último año en el territorio nacional se denunciaron 103.609 robos de vehículos. La cifra incluye automóviles, motos, camionetas y camiones que tenían cobertura por siniestro y cuyos dueños necesitaban de la denuncia policial para poder reponer el bien sustraído.

Según el estudio realizado por el organismo oficial que ejerce la superintendencia de seguros en la Argentina, 55.000 de los robos de vehículos ocurrieron en territorio bonaerense. De acuerdo con el relevamiento de las denuncias realizadas en las fiscalías de la provincia, en al menos 33.000 de esos robos los delincuentes amenazaron con armas a los dueños de los vehículos para concretar los asaltos.

