Lluvias y calzada resbaladiza en la Ciudad: caos de tránsito y demoras por múltiples accidentes

Bajo alerta naranja por fuertes lluvias en la ciudad de Buenos Aires, las primeras horas de este martes se volvieron muy accidentadas en las calles porteñas con calzadas resbaladizas. Desde la madrugada y hasta las primeras horas de la mañana, los médicos del SAME y efectivos de la Policía porteña debieron asistir en varios incidentes que, en total, dejaron como saldo 23 personas auxiliadas.

Uno de los siniestros más fuertes tuvo lugar en la avenida Cantilo, cerca del estadio Mâs Monumental. Un camionero perdió el control del rodado por causas que aún no fueron determinadas y chocó contra el guardarraíl a la altura de la estación de tren Ciudad Universitaria, según pudo saber LA NACION.

El conductor del rodado pudo salir de la cabina por sus propios medios pese a que el habitáculo del camión quedó prácticamente irreconocible. El hombre de 50 años fue atendido por el SAME y trasladado por politraumatismos al Hospital Pirovano. El incidente provocó que dos carriles de la avenida quedaran cerrados al tránsito, lo que complicaba la circulación de vehículos hacia la zona norte.

Apenas pasada la medianoche, sobre la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de la calle Suárez sentido a Capital, un auto colisionó contra muro de contención. El conductor de 30 años fue derivado con politraumatismos al Hospital Argerich.

Sobre la autopista 25 de mayo, a la altura de Curapaligüe sentido al centro, chocaron un automóvil y una moto. Además, se registró un accidente vial en la madrugada de este martes en la colectora General Paz, entre Juan B. Alberdi y Zequeira sentido al Riachuelo. Allí colisionaron cinco autos. Un hombre de 45 años tuvo que ser derivado al Hospital Santojanni. El resto de los conductores y acompañantes involucrados no resultaron lesiones.

También en la avenida General Paz, pero a la altura de la calle Mosconi sentido al Riachuelo, dos vehículos particulares protagonizaron un choque. En tanto, en la autopista 25 de mayo, a la altura Carabobo sentido al centro, colisionaron una camioneta y un auto, pero ninguna de las personas que viajaban en esos vehículos requirió asistencia del SAME, informaron las fuentes.

De los accidentes viales también resultaron víctimas algunos peatones. En Suipacha al 1200, entre Arenales y Juncal, un hombre fue atropellado por un auto. En tanto, en Viamonte y Uriburu, otra persona que caminaba fue embestida.