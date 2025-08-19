Imágenes estremecedoras: escapes que lanzan fuego y 23 disparos al aire en el velorio tumbero en La Matanza

Anoche, los vecinos del barrio San Javier —en el límite de González Catán, partido de La Matanza— no pudieron dormir. En medio de explosiones de caños de escape y disparos al aire, se realizó la despedida de Lautaro Uriel Figueroa, el joven abatido por un policía durante un intento de robo.

Los videos que acompaña esta nota muestra motos detenidas que lanzan fuego por los escapes al ser aceleradas, y a un joven que efectúa al menos diez disparos al aire. La escena se dio frente a la vivienda donde se realizó el funeral tumbero.

El velorio tumbero en La Matanza

Figueroa murió el sábado pasado, cerca de las 13.45, en la esquina de Anchoris y Lynch, en Villa Constructora. Según la reconstrucción del hecho, intentó robarle la moto a un hombre que resultó ser un policía de civil, instructor de tiro e integrante de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza. Al identificarse, se produjo un tiroteo en el que se dispararon más de doce balazos. Figueroa cayó muerto a pocos metros del lugar. Su cómplice logró escapar y hasta el momento no fue localizado.

Feroz tiroteo en La Matanza

El suboficial resultó herido en una pierna y fue internado en el policlínico de San Justo, donde permanece fuera de peligro. Por la hora del hecho y la cercanía con un centro comercial, no hubo más víctimas.

Figueroa tenía antecedentes penales por encubrimiento, cometidos cuando era menor de edad. En el velorio, sus allegados colocaron armas sobre el ataúd, que estaba cubierto por una mortaja blanca. En redes sociales, uno de sus amigos escribió: “Mala ahí amigo, nos dejaste tristes. Me acuerdo del fútbol que hicimos el miércoles con los pibes y cómo renegabas conmigo. Descansa en paz. Siempre presente amigo”.

La investigación se apoya en grabaciones de cámaras de seguridad y en el testimonio de un vecino, identificado como Mario, de 53 años. Según su relato, el policía se había detenido para pedir una dirección cuando fue abordado por dos delincuentes armados. El enfrentamiento comenzó a pocos centímetros de distancia.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires revisa hospitales de la zona ante la posibilidad de que el prófugo haya resultado herido .

El velatorio tumbero del ladrón que mató un policía en La Matanza

Otro motochorro abatido, un día después

Un intento de robo terminó con un menor de edad muerto y otro delincuente prófugo en la localidad platense de Los Hornos, luego de que ambos intentaran asaltar a un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se encontraba de civil. El hecho ocurrió el domingo por la noche en la calle 68, entre 135 y 136. Se trata del segundo delincuente abatido en el fin de semana en el conurbano bonaerense después del de Figueroa.

El agente, de 29 años, regresaba a su domicilio junto a su pareja a bordo de una moto Corven cuando fue interceptado por dos jóvenes que se desplazaban en otra moto. Según fuentes policiales, los asaltantes lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron que entregara sus pertenencias. El oficial se identificó como integrante de la fuerza y dio la voz de alto, pero uno de los agresores lo apuntó con el arma . Ante esa situación, el policía disparó y uno de los atacantes recibió un impacto de bala en la cintura.

El herido, de 16 años y domiciliado en Los Hornos, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció horas más tarde. Su cómplice logró escapar y permanece prófugo. En el lugar del enfrentamiento, la Policía incautó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y la moto del oficial, que fue retenida para peritajes.

El adolescente fallecido tenía antecedentes penales recientes en la Comisaría 3ª de Los Hornos. Había sido detenido el 25 de abril por robo calificado en poblado y en banda con resistencia a la autoridad, y nuevamente el 9 de mayo por tentativa de robo. En ambos casos, intervino el fuero juvenil, que había ordenado su alojamiento en un instituto de menores.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que dispuso las diligencias correspondientes y mantiene activa la búsqueda del segundo sospechoso. También intervino la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense, que ordenó la retención preventiva del arma reglamentaria del oficial involucrado.

