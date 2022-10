“Lo mandé a una excursión y no lo tengo más”: habló el padre de Thiago, el adolescente atropellado en Puerto Madero

“Lo mandé a una excursion y no lo tengo más”, dijo hoy Alberto, el padre del adolescente de 13 años que ayer por la tarde fue atropellado en Puerto Madero por un joven de 20 cuando se encontraba en una excursión con su colegio, el secundario N°54 de San Francisco Solano, del partido bonaerense de Quilmes. Además, acusó a la institución educativa y al Consejo Escolar de permitir una salida de 47 alumnos con solo cuatro maestros.

Alberto y su esposa, madre del niño, hablaron con los medios en la puerta de su casa y, desolados, dijeron que su hijo, Thiago, era un buen alumno y que cerca de las 12.30 les había mandando un mensaje diciendo que la estaba pasando bien.

“A mi hijo no me lo traen más, se murió. Pero el colegio no me avisó lo que había pasado, me hicieron ir a la comisaría de Puerto Madero y los maestros no nos dijeron qué había pasado. Nos lo contó el jefe de la Policía con ellos atrás y nadie se nos acercó a darnos las condolencias. Los compañeros de mi hijo vieron todo. Muchos vomitaron y se descompensaron. Y así los dejaron después en el colegio. Nunca los contuvieron”, acusó el padre.

Noticia en desarrollo

