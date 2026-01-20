Los estafaron con un alquiler cerca de Mar del Plata y se burlaron con una foto desde la cárcel

Una familia santafesina fue estafada con el alquiler de la casa en la que se iban a hospedar durante las vacaciones. Con esfuerzo económico, habían pagado lo que pensaban que era un adelanto por una propiedad en la costa bonaerense, cerca de Mar del Plata, y viajaron hasta allí para disfrutar de los días de descanso, pero era una estafa. No existía tal arrendamiento y, como si fuera poco, tras darse cuenta de lo ocurrido, una de las víctimas recibió en su teléfono una foto de los supuestos defraudadores tomada desde una cárcel, a modo de burla.

Según publicó el diario La Capital, las víctimas habían abonado unos 210 mil pesos en concepto de reserva por una vivienda que se suponía se alquilaba en la localidad de Santa Elena, ubicada en el municipio bonaerense de Mar Chiquita y a unos 17 kilómetros de “la Feliz”, entre el 14 y el 19 de enero. Habían contactado al supuesto propietario por redes sociales.

Los veraneantes viajaron desde Santa Fe hasta la costa atlántica para comenzar su periodo de descanso, pero al llegar al lugar indicado una vecina les informó que la casa pertenecía a un familiar suyo y que no estaba disponible para ser arrendada.

Inmediatamente, los damnificados comenzaron a llamar a la persona a la que le habían pagado la reserva, pero eran bloqueados. Luego de probar con varios números de teléfono, los estafadores les enviaron una foto, como si fueran ellos, en la que se ve a un grupo de hombres sonriendo desde dentro de una celda de un penal o comisaría.

De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas identificada como Alanis, el dinero fue transferido a una cuenta a nombre de una persona que sería la misma que aparece en la imagen enviada desde el lugar de detención.

La damnificada aseguró que cuando quiso radicar la denuncia en la comisaría de Santa Clara del Mar, correspondiente a la jurisdicción donde ocurrió el hecho, no tuvo una buena respuesta de las autoridades. “Nos dijeron que no podían rastrear el número, que no se podía hacer nada y que esto no era Estados Unidos”, aseguró y sumó que los policías se les rieron “en la cara”.