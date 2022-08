Lucas Vega, el chico que soñaba ser campeón para sacar a su madre de un barrio peligroso y terminó acribillado

ROSARIO.-Un fuerte ánimo de dolor y tristeza flotaba en el cementerio El Salvador, de Rosario, luego de que este miércoles se sepultaron los restos de Lucas Vega, el chico de 13 años que jugaba en las inferiores de Rosario Central y que el lunes a la noche fue asesinado por sicarios que se movían en un auto blanco.

Entre lágrimas, Marisa, la madre de Lucas, dijo que su hijo “soñaba con sacarla de ese barrio peligroso”. La familia vive en Emaus, un barrio que se encuentra en la zona este de Rosario, donde la violencia narco que emergió en estos últimos años se llevó a varios jóvenes.

Lucas había mirado el partido que Rosario Central, el club del que era hincha y donde jugaba, perdió 3 a 0 contra Central Córdoba, y luego se fue con dos amigos y su hermano a la esquina de su casa, a escuchar música. En ese momento pasó un auto color blanco desde el cual dispararon más de 20 balazos contra los chicos, que tienen 15 años, salvo Lucas, que murió a causa de los balazos. Su hermano y los otros dos jóvenes quedaron heridos.

Sepelio de Lucas, el chico de 13 años asesinado en Rosario

Este miércoles apareció un Toyota Corolla totalmente quemado en un descampado de la zona noroeste, cerca de donde ocurrió el homicidio de Lucas. El auto está siendo peritado para determinar si se podría tratar del vehículo que usaron para atacar a los chicos. Tiene una denuncia por robo del 23 de julio pasado. Con el incendio del vehículo, los supuestos homicidas habían intentado borrar sus huellas.

Los restos de Lucas fueron sepultados este miércoles en el cementerio El Salvador, de Rosario, donde los familiares y amigos del chico estaban consternados por lo que había pasado. Marisa, la madre del adolescente que jugaba en las inferiores de Rosario Central, contó entre lágrimas que su hijo planeaba sacarla del barrio en el que vivían porque era “muy peligroso”.

“Él siempre me decía que me iba a sacar de este barrio peligroso”, dijo Marisa, una mujer de nacionalidad peruana que vive desde hace más de una década en Rosario, admitió que no cree mucho en la Justicia “porque tantos casos han quedado impunes”. Y aseguró: “Dios se va a encargar de eso”.

“Escuché los disparos. Estaba comiendo en mi casa y se escuchó un rafagazo increíble. Después fui a la esquina a ver qué había pasado y mi hermano estaba parado, agarrándose el pie y lleno de sangre. Después, lo vi a Lucas en el piso, fue horrible. Me marcó para toda la vida. Fue una masacre total”, contó Matías, amigo de Lucas y hermano de otro adolescente que fue herido en una pierna durante la balacera.

Sepelio de Lucas, el chico de 13 años que fue asesinado en Rosario

Matías afirmó que vio al auto blanco instantes después del ataque, pero que no llegó a ver la patente ya que “estaba muy preocupado” por su hermano y “tenía miedo”. “Para mí fue por el dominio del territorio por el tema del narcotráfico y se confundieron. Ninguno tenía nada que ver”, apuntó el jóven.

Claudia Abraham, una docente que tuvo entre sus alumnos a Lucas, lo despidió con un conmovedor texto en redes sociales, en el que lo recordó como “ese morocho hermoso con los pirinchitos engominados, que tal como describe uno de los directores técnicos que tuvo, corría detrás de los defensores hasta desgastarlos y terminaba arremetiendo con un certero gol”.

Lucas Vega, de 13 años, futbolista de las inferiores de Rosario Central asesinado en una balacera Rosario3

A la par de este hecho que produjo una fuerte conmoción, Rosario fue escenario de otro crimen este martes a la noche, un día después de que falleciera Lucas. Un asesinato con el sello del sicariato y la mafia, que suma 170 homicidios en lo que va de este año.

Gabriel Jesús Arainte, de 25 años, fue ejecutado en Forest al 7500, también en la zona noroeste de Rosario, frente a un taller mecánico. Los sicarios lo mataron de un disparo en la cabeza. Familiares de la víctima señalaron que “la ligó de rebote”, según señaló el diario La Capital. De acuerdo a ese relato, Arainte había ido a un taller de motos del barrio porque estaban arreglando una motocicleta de su hermano. En ese momento aparecieron los atacantes y lo mataron.