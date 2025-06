Manejaba alcoholizado, mató a una mujer que iba en moto y trató de huir tras arrastrarla 50 metros

Una mujer de 43 años perdió la vida luego de ser atropellada y arrastrada varios metros por un conductor en estado de ebriedad en la localidad bonaerense de Florencio Varela. El hecho ocurrió en la noche del sábado en una esquina del barrio Ingeniero Allan y quedó grabado en diversas cámaras de seguridad privadas.

La víctima, identificada como Griselda Noemí Rolhasler, circulaba en moto cuando fue embestida por una camioneta Renault Duster. Tras el impacto, fue arrastrada por media cuadra debajo del vehículo. Aunque fue trasladada de urgencia a un centro asistencial local, murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

El conductor del vehículo, cuya identidad no trascendió, intentó darse a la fuga, pero fue detenido horas más tarde. El test de alcoholemia realizado arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre , triplicando el límite permitido y violando la normativa de alcohol cero que rige en la provincia de Buenos Aires.

Cámaras de seguridad municipales captaron el momento del siniestro, mostrando la violencia del choque y cómo la motocicleta de la víctima fue arrastrada por el asfalto. Las imágenes también evidenciaron los severos daños en la parte frontal del vehículo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 descentralizada de Florencio Varela, a cargo de la fiscal Roxana Giménez. En un principio, el caso fue caratulado como “lesiones culposas”, pero tras confirmarse la muerte de Rolhasler, la calificación legal fue modificada a “homicidio culposo”.

Se espera que en las próximas horas la justicia defina si el conductor del vehículo sea detenido, no solo por conducir en estado de ebriedad, sino por abandonar a la víctima que murió minutos más tarde.

El recuerdo del caso Toretto Alvite

El 12 de abril del año pasado, a las 2, cuando conducía un VW Gol Trend de un amigo, Alvite cruzó la bocacalle de 13 y 532 con el semáforo en rojo y embistió a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció en el acto.

Según la acusación del fiscal Padován, Alvite y la conductora de un Peugeot negro que iba a la zaga conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria “a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad”, eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

Impactante choque en La Plata

“Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío, no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lo vi después, cuando ya había bajado, porque en ese momento yo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno. Empecé a caminar para donde estaba el hombre [la víctima] y lo vi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia ellos también y yo lo vi ahí tirado y como que gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto”, sostuvo la joven cuando fue indagada.

La secuencia de los hechos quedó registrada en filmaciones del sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.