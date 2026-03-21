Mar del Plata: vecinos retuvieron y golpearon a un delincuente detenido en Playa Chica

Vecinos retuvieron y golpearon a un delincuente que había sido detenido por la policía en Playa Chica, Mar del Plata. Un video que se viralizó en redes sociales mostró el momento en el que uno de los testigos le pegó una piña al delincuente y se desató una oleada de agresiones de parte de los presentes.

Los vecinos habían denunciado que dos delincuentes a bordo de una moto habían perpetrado varios robos en la zona. Su modus operandi consistía en andar con el vehículo hasta ver a sus víctimas, sorprenderlas y arrebatarles objetos de valor como cadenas, relojes o celulares.

El último episodio había ocurrido frente al local de Manolo de la Costa, cuando los delincuentes intentaron arrancarle una cadenita a una mujer y fallaron. Fue entonces que varios vecinos se juntaron y lograron reducir a uno de ellos. El otro, en tanto, logró escapar en el vehículo, reportó el medio local 0223. Los vecinos lo retuvieron hasta que llegaron dos efectivos policiales en un patrullero.

Los efectivos se encargaron de taparle la cara con su remera y trasladarlo de forma calma hasta el patrullero. Sin embargo, la ira de los vecinos era mayor. Un video que se difundió en redes sociales mostró el momento en el que una mujer se acercó al delincuente mientras caminaban hacia el vehículo y, cerca de su cara, le gritó: “¿Sabes qué pasa, hermano? Que si querés una cadena, tenés que laburar para comprarte, hijo de pu... Si querés plata, tenés que laburar".

Otra mujer, que se encontraba detrás de la cámara, pidió que se muestre el rostro del delincuente. “Sacale la remera, que se le vea la cara”, expresó. Mientras tanto, la primera señora continuaba gritándole al joven. “Mis hijos laburan. Se les murió el padre y siguen trabajando”, reclamó.

Es en ese momento que uno de los vecinos, que hasta el momento caminaba tranquilamente siguiendo al delincuente, le pegó una piña en la cara y desestabilizó tanto al ladrón como a los oficiales. Rápidamente otros vecinos se sumaron a golpearlo y se inició una escena de violencia de la que los policías intentaron escapar.

Vecinos retuvieron a un delincuente en Playa Chica

Aunque tenían al delincuente con las manos detrás de su espalda, fue difícil mantenerlo agarrado. “¿Dónde está el tipo? Se les va a escapar, ojo, que se les va a escapar“, advirtió otra mujer presente. Por varios segundos, los policías y el delincuente corrieron en dirección al patrullero, hasta que finalmente pudieron ingresar y cerrar la puerta.

Según reportaron quienes se encontraban en el lugar, el delincuente provocaba a los vecinos desde adentro del vehículo. “A mis hijos se les murió el padre y trabajan”, volvió a gritar la mujer, esta vez parada al lado del vehículo.

El ladrón fue detenido y llevado a una comisaría. Se trataba de un joven de 18 años que tenía lesiones leves tras el ataque. El segundo sospechoso es buscado por la policía. Interviene el fiscal de Flagrancia Facundo de la Canale, quien dispuso la formación de causa por robo y su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.