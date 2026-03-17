Mar del Plata: se metió a nadar en el agua, se perdió entre las olas y murió

Un hombre de 72 años fue hallado ahogado en el mar, a poco más de 1700 metros de la costa, en la ciudad balnearia de Mar del Plata, tras un intenso operativo de búsqueda. Fue un amigo de la víctima quien dio aviso a las autoridades de que había perdido de vista a su allegado una vez que se sumergió a nadar en la playa de Cabo Corrientes.

Los medios locales identificaron a la víctima como Aldo José Reginatto. El hombre, oriundo del municipio bonaerense de Quilmes pero que al parecer hacía tiempo vivía en “la Feliz”, había decidido disfrutar del agua a media mañana de este lunes. Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en que, paso a paso, se adentró en el mar a la altura del Paseo Jesús de Galíndez y la calle Alem.

Ingresó al mar, se perdió entre las olas y se ahogó

Al transcurrir unos minutos, un conocido del nadador se comunicó con el 911 para dar aviso de que no veía a su amigo. De esta manera, se inició una intensa búsqueda con agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Después de algunas horas de operativo, el cuerpo fue hallado mar adentro, sin signos vitales, por los ocupantes de un buque en la zona de la Banquina de los Pescadores.

Según informó el medio 0223, en el caso por averiguación de causales de muerte tomó intervención la fiscal Florencia Salas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) n.º 1.

“Lo que se ve en la superficie es una corriente que va de sur a norte. Pero claramente hay algunas internas, lo cual hizo que el cuerpo aparezca para la zona del sur y no en el norte, que era donde esperábamos”, explicó a ese portal marplatense Marcelo Zanetti, coordinador del Operativo de Seguridad en Playas de la Municipalidad de General Pueyrredón.