Femicidio: buscan pistas en las investigaciones de la militante del PC

SANTA FE.- Centenares de vecinos de San Jorge, El Trébol y esta ciudad se movilizaron esta tarde para reclamar justicia por el asesinato de María Florencia Gómez, de 35 años, exesposa de un concejal y militante del Partido Comunista (PC), cuyo cuerpo fue encontrado el lunes último en las afueras de San Jorge, departamento San Martín, a 160 kilómetros al sudoeste de esta capital.

En tanto, se fortalece la hipótesis de que la mujer, madre de dos niños de 1 y 4 años, fue asesinada luego de un ataque sexual y, quizá, por algún hombre de su círculo de confianza.

En la localidad de El Trébol, vecinos con carteles se manifestaron en pedido de justicia. La marcha fue convocada por un grupo de mujeres sindicalistas, pero en pocas horas se sumó gran parte del pueblo, de 16 mil habitantes. Acompañaron autoridades municipales y representantes de agrupaciones sociales. "Por Florencia, por cada mujer, por Ni una menos. Por un Nunca más", fueron las consignas que se repitieron durante la movilización.

En San Jorge, la población se concentró en la Plaza San Martín, respondiendo a la convocatoria de la agrupación Las Chuecas, referente de la lucha de los valores de las mujeres.Allí, el exesposo de la víctima, Lisandro Schiozzi recibió el saludo y condolencias del intendente Enrique Marucci, junto a concejales y funcionarios del gabinete municipal.

Conmocionado, Schiozzi agradeció a los asistentes y solicitó "continuar la lucha de María Florencia, que como militante del PC, fue una luchadora por los derechos de las mujeres".

Ivana Estefano, referente de la Federación Juvenil Comunista de la Argentina, recordó la presencia militante de "Flor" dentro del partido, mientras que Manuela Abuela, integrante de Las Chuecas, cerró leyó un documento en el que se reclamó el esclarecimiento del femicidio.

María Florencia Gómez tenía 35 años y era militante del PC; su actividad política estaba vinculada a temas de violencia de género Crédito: Facebook

En esta ciudad, cerca de un centenar de mujeres se movilizó hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y del Palacio de Tribunales. Verónica Yost, del PC, dijo: "Junto con nuestro dolor exigimos justicia y que el responsable pague. Este es un femicidio, tiene características de femicidio. María Florencia fue abusada; por lo tanto exigimos que se trate su situación como un homicidio y que la justicia actúe para encontrar a los responsables de este hecho aberrante".

Y agregó: "La militancia de las mujeres les causa mucho resquemor a muchos hombres. Por eso, no descartamos que ese haya sido uno de los motivos por la que fue asesinada".

Las pistas en el expediente

Según informes a los que tuvo acceso LA NACION, la autopsia confirmó que María Florencia recibió múltiples traumatismos en el rostro y en el cráneo y fue rematada por un golpe, con un objeto contundente en la cabeza. La causa está encuadrada como violación seguida de muerte mediando violencia de género.

Además, el fiscal confirmó que encontraron el celular de la víctima, a 50 metros del cuerpo (escondido entre ramas y tierra) y al lado de ese aparato estaba la piedra que se habría utilizado para matarla.

María Florencia fue el domingo a la tarde hasta la vivienda de su expareja y dejó allí a sus hijos mientras ella iba a caminar, habiendo previsto su regreso para alrededor de las 19. Pasada esa hora, su exesposo comenzó a inquietarse, convocó a sus familiares directos y luego se dirigió a la jefatura de policía para denunciar la desaparición de la madre sus hijos. Cerca de las 23 comenzó un operativo policial por la zona donde habitualmente transitaba la mujer.

"Por las cámaras pudimos ver que ella ingresó sola a caminar por ese lugar y entendemos que fue sorprendida, porque no pudo defenderse. Por ahora, no descartamos a nadie como sospechoso. Por el momento, tenemos varias pistas y líneas de investigación. Aún no tenemos elementos para detener a un presunto autor, pero si sospechas", señaló el fiscal.

Finalmente, el funcionario judicial manifestó que "no hay ninguna denuncia de ella, de ningún, tipo contra nadie. Podría haber sido una persona investigada por las actividades que María Florencia defendía. Estamos procesando la información de los teléfonos de la víctima, del marido y de la computadora de ella. No descartamos que el ataque pudiera haber sido cometido por una persona que estaba investigada por algún delito vinculado a la violencia de género, en causas que María Florencia colaboraba por su militancia y compromiso", señaló Carlos Zoppegni

La despedida de sus compañeros de actividad política

"Florencia o Flor, como le decíamos, era militante de nuestra organización y una aguerrida activista feminista, furiosa abolicionista que formaba parte de la Comisión de Géneros de nuestra juventud. Era parte de la dirección política de nuestra organización, transformando la realidad social en su municipio a través del activismo territorial. Luchaba día a día contra las opresiones que imponen el patriarcado y el capitalismo en todas sus formas; en pos de un mundo mejor donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres", fue el mensaje de despedida de los compañeros de militancia en el PC.

Florencia fue fundadora del movimiento feminista de San Jorge llamado Las Chuecas. Desde sus redes sociales la despidieron de la siguiente manera: "Nos arrebataron a flor. A sus hijas, familia, amigues, todas las personas que la querían, que la conocían, que sabían de su militancia, compromiso y amor. Le robaron una compañera a los pibes y pibas del Partido Comunista, le arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense. Le afanaron la vida a una mujer íntegra, comprometida, luchadora, compañera. Nos la arrebataron a todes. Este mundo es más triste sin ella, es más pobre, es más desigual".

