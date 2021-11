Más de 50 denuncias por abuso de menores: arrestaron a dos docentes y los padres intentaron lincharlos al salir de un jardín de infantes de El Jagüel

Luego de más de 50 denuncias por abuso de menores, ayer fueron arrestados dos docentes del Jardín de Infantes 922 de El Jagüel, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, y mientras eran retirados de la escuela las madres y padres intentaron lincharlos. Los videos de la violenta golpiza contra los sospechosos -un profesor de educación física y una maestra- se viralizaron en las redes sociales y la Policía debió intervenir “para evitar que linchen a los acusados”, aseguró una fuente.

Una fuente del Miniterio de Educación explicó a Télam que “ni bien se tomó conocimiento de este hecho, el área de Psicología de la Dirección General de Cultura y Educación junto con el cuerpo de inspección y la Dirección de Nivel Inicial comenzó a trabajar para acompañar a las niñas, niños, familias, docentes y toda la comunidad educativa”.

”Como indica el protocolo, mientras que se desarrolle la investigación, en forma preventiva, los docentes denunciados no estarán frente a cursos”, detalló la misma fuente. El hecho está siendo investigado por la UFIJ 3 de Esteban Echeverría, especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas desde que se efectuó la denuncia.

“Nadie habla, nadie salió a decir nada. Supuestamente están detenidos y según lo que dijeron van a seguir detenidos. Esto es un proceso largo. Los chicos tienen Cámara Gesell, psicólogos, abogados, el intendente de Esteban Etcheverría se portó muy bien y dio todo lo que tuvo a su alcance. Hay más de 50 denuncias”, dijo la tía de uno de los nenes abusados ante las cámaras de televisión desde la puerta del jardín.

Por otro lado, la familiar de una de la víctimas explicó que se desconce el momento en que comenzaron los abusos de los menores. “No sabemos desde cuándo porque acaba de salir a la luz el viernes. La mamá de la nena ya venía sospechando porque la nena lloraba, había cambiado sus actitudes y ahí cuando la mamá la quiere entrar a bañar y la nena no quería que la toque, la mamá le empezó a preguntar por qué y ahí la nena le hizo un dibujo de lo que la maestra le hacía en el baño”, agregó la mujer.

Micaela Mesa, madre de una de la nenas abusadas, dijo a la prensa que hasta ayer desconocía el violento calvario que sufría su hija: “Ayer cuando la traía a mi nena al jardín, me enteré ayer, no tenía idea de nada. Y mi nena se quiebra en llanto contándome que el profesor le pegaba, la arrancaba de los pelos y le pegaba en la cabeza”.

La mamá continuó el relato del violento episodio que ocurrió ayer dentro del jardín y que incluyó un intento de linchamiento de los docentes acusados de realizar los abusos de los menores. “Me quedé en el jardín porque estaba enfurecida con lo que me estaba contando mi hija, después a las 11.30 cuando los sacan a ellos me voy a la comisaría con un grupo de mamás y mi marido la lleva a la nena porque pidieron que esté para hacerle una entrevista”, dijo la mujer.

Luego, Micaela recordó que su hija le contó “que el profesor le metía la mano por arriba de la ropa, la manoseaba en la parte de arriba y le pregunté si era eso solo y me dijo que ‘sí', que a los otros nenes los encerraba en el baño y a otros si se portaban mal les hacía otras cosas. ‘¿Qué cosas?’, le pregunté y se quedó callada y no me quiso decir más nada. Los separaban y los encerraban con amenaza de que no contaran, eso se ve que le decían. Mi nena no me dijo que la amenazaban, pero sí que si se portaban mal los encerraban en el baño”.

La mujer explicó que “aparentemente, con la mía iban 47 denuncias y estaban apareciendo más casos, de otro jardín también donde trabajaba el mismo profesor” y agregó que si bien “mi nena estaba con otra señorita en sala naranja (la denunciada es de sala verde), pero ella denuncia al profesor que le pegaba”. Con un sentido reclamo, la mamá de una de las víctimas dijo: “Pido justicia por mis hijos y los hijos de todos”.

Según el relato de la mujer, hubo personas que aprovecharon el disturbio hubo para robar dinero y otros objetos del jardín de infantes.